Bitcoin Evolution truffa o soldi facili? Opinioni e recensioni

Bitcoin Evolution è l’applicazione che ti farà guadagnare tanti soldi con il Bitcoin? Oppure è una delle solite truffe di internet? Insomma, con Bitcoin Evolution si può guadagnare veramente oppure si perdono soldi?



Bitcoin Evolution truffa

Bitcoin e le altre criptovalute emergenti hanno regalato immense fortune a chi ha avuto l’intelligenza di investire al momento giusto e con il sistema giusto (ad esempio utilizzando piattaforme serie e sicure come eToro) ma sono anche state utilizzate in un numero incredibile di truffe.

Proprio perché la gente sa che con il Bitcoin è possibile guadagnare molti soldi, i truffatori utilizzano il Bitcoin (e tutte le criptovalute in generale) per attirare gli ingenui. Il numero di truffe che ha visto coinvolto il Bitcoin è stato così grande che molti pensano che il Bitcoin sia una truffa.

E’ ovvio che il Bitcoin non sia una truffa, e lo dimostra il numero impressionante di investitori che si sono arricchiti con il Bitcoin, ma è altrettanto ovvio che di truffe ce ne sono fin troppe.

Quando i nostri lettori ci hanno chiesto se Bitcoin Evolution funzionasse oppure fosse una truffa abbiamo avuto dei sospetti. Bitcoin Evolution, in effetti, promette guadagni facili e sicuri grazie al Bitcoin. La promessa di guadagni facili è, purtroppo, uno dei segni per riconoscere le truffe.

Abbiamo deciso di indagare a fondo su Bitcoin Evolution, visto che il numero di lettori che ci hanno chiesto informazioni è elevato, e abbiamo cominciato a cercare recensioni e opinioni su Bitcoin Evolution scritte da persone che hanno effettivamente utilizzato il sistema.



Escludendo le recensioni palesemente false (come quelle pubblicate sul sito di Bitcoin Evolution), abbiamo constatato che tutti coloro che hanno utilizzato Bitcoin Evolution ne sono rimasti profondamente delusi. Per dirla tutta, nessuno ha guadagnato nulla e tutto il capitale investito è andato perso.

Bitcoin Evolution promette profitti elevatissimi ma abbiamo scoperto che la realtà è veramente molto diversa: tutto il denaro investito viene perso, non c’è nessuno che sia riuscito a guadagnare o anche solo a recuperare il denaro investito inizialmente.



Possiamo dire che Bitcoin Evolution sia una truffa? La risposta a questa domanda è complicata. La parola truffa può essere utilizzata solo dopo che ci sia stata una sentenza della magistratura passata in giudicato. Attualmente ci risulta che siano state presentate moltissime denunce per truffa contro Bitcoin Evolution ma la magistratura ancora non si è espressa ufficialmente.

Per questo motivo non ci sentiamo di scrivere che Bitcoin Evolution sia una truffa. In ogni caso, sconsigliamo vivamente a tutti di utilizzare Bitcoin Evolution per investire sul Bitcoin.

Come investire sul Bitcoin e guadagnare (veramente)

Bitcoin Evolution promette un guadagnano minimo di 1.300 euro al giorno e afferma che ci sono iscritti che hanno guadagnato un milione di euro in 61 giorni. Tutto falso, ovviamente. Non che non sia possibile guadagnare con il Bitcoin: gli investitori professionali guadagnano sicuramente più di 1.300 euro al giorno!

Ma si tratta di investitori professionali che utilizzano piattaforme autorizzate e regolamentate e quindi evitano le truffe. Anche una persona che non ha mai investito sul Bitcoin può iniziare da subito a vedere risultati positivi utilizzando piattaforme sicure e affidabili (quindi stando lontano dalle truffe) e, comunque, c’è bisogno sempre di un minimo di impegno.

Facciamo un esempio di piattaforma che consente di ottenere buoni risultati investendo sul Bitcoin ma anche su altre criptovalute e su asset finanziari tradizionali: eToro.

eToro è una piattaforma autorizzata e regolamentata, quindi viene costantemente vigilata dalle autorità di competenza. In Italia, ad esempio, è la CONSOB che si occupa di vigilare la correttezza degli investimenti. Questo significa che eToro non può truffare i suoi clienti nemmeno volendo. Infatti eToro è famosa nel mondo delle criptovalute per la sua onestà e affidabilità.

Ci sono, è vero, anche altre piattafforme affidabili e oneste per investire nelle criptovalute ma eToro ha anche delle altre caratteristiche molto interessanti. eToro, ad esempio, è completamente gratuita e non applica alcun tipo di commissione. Inoltre è molto semplice da utilizzare, anche per chi non ha mai investito online e non sappia bene nemmeno cosa sia il Bitcoin.



Con eToro è possibile investire sia al rialzo che al ribasso, cioè si può guadagnare sia quando il prezzo di Bitcoin sale sia quando scende. Questo è un ulteriore vantaggio perché non sempre le quotazioni del Bitcoin sono in aumento (purtroppo molti principianti commettono proprio questo grave errore).

Con eToro, quindi, è possibile guadagnare con il Bitcoin sempre, a patto però di prevedere quale sarà la direzione del prezzo del Bitcoin. Come si fa a fare questa previsione? Gli investitori professionali conoscono sistemi di analisi tecnica e fondamentale che consentono loro di fare previsioni molto attendibili sul Bitcoin.

E i principianti? Con eToro esiste una possibilità utilissima, quella di copiare automaticamente quello che fanno gli investitori professionali. eToro è la piattaforma numero uno in Europa per l’investimento in criptovalute proprio per questa sua funzione.

Chi si iscrive su eToro usa, di solito, il potentissimo motore di ricerca interno per trovare gli investitori che hanno guadagnato di più nel passato. Il profilo di ciascun investitore contiene molte informazioni interessanti: oltre ai profitti ottenuti, ad esempio, è possibile conoscere anche il livello medio di rischio di quell’investitore.

In questo modo, è possibile scegliere in maniera intelligente gli investitori migliori della piattaforma: una volta fatta la scelta, basta un click per cominciare a copiare automaticamente tutte le operazioni che quell’investitore professionale farà nel tempo.

eToro è completamente gratuita, puoi iscriverti senza costi cliccando qui. Attenzione però: eToro è molto diverso da Bitcoin Evolution e non promette assolutamente guadagni facili e sicuri.

Per ottenere risultati con eToro ci vuole impegno quasi quotidiano: bisogna scegliere con cura gli investitori professionali da copiare e bisogna monitorare, giorno dopo giorno, i risultati che generano, in modo da eliminare quelli che guadagnano di meno ed, eventualmente, sostituirli con altri investitori.

Insomma, eToro non regala soldi facili perché i soldi facili non esistono. I soldi sono sempre frutto di impegno. Le promesse di soldi facili fatte da Bitcoin Evolution, purtroppo, non sono realistiche e chi ci crede perde tutto.

Bitcoin Evolution come funziona

Ma come funziona Bitcoin Evolution? Qui dobbiamo fare due discorsi separati. Da una parte, dobbiamo considerare come funziona veramente Bitcoin Evolution, dall’altra come dovrebbe funzionare se fossero vere le promesse che Bitcoin Evolution fa.

Come funziona veramente Bitcoin Evolution? I creatori di Bitcoin Evolution cercano di convincere le persone che possono guadagnare molti soldi facilmente grazie al Bitcoin. Sono esperti di marketing e comprano molta pubblicità (Facebook, siti web). Inviano anche molte mail spam.

Chi crede alle promesse di facile arricchimento, lascia i suoi dati e viene richiamato immediatamente: durante questa telefonata viene spinto a effettuare immediatamente un investimento in Bitcoin Evolution.

Una volta che il malcapitato effettua il trasferimento, il denaro è perso: viene immediatamente trasferito in qualche paradiso fiscale, al sicuro da ogni azione della magistratura italiana.

L’ingenuo truffato vedrà in poco tempo che il suo conto è andato a zero. L’incaricato di Bitcoin Evolution si affretterà a chiamarlo per rassicurarlo, spiegandogli che c’è stato un problema tecnico che ha causato la perdita ma che si può recuperare facilmente con un ulteriore investimento. Purtroppo moti ci cascano e ci mettono altri soldi. E qui la storia si ripete: anche questi soldi si spariranno velocemente. E arriverà un’altra chiamata….

Dall’analisi che abbiamo fatto delle recensioni di Bitcoin Evolution abbiamo scoperto con rammarico che ci sono persone che si sono veramente rovinate con questo meccanismo. Consigliamo vivamente di stare il più lontani possibili da Bitcoin Evolution.

Chi vuole investire con il Bitcoin dovrebbe selezionare piattaforme sicure e affidabili come eToro ma vogliamo ricordare anche che non è obbligatorio investire sul Bitcoin: in fondo non possiamo diventare tutti ricchi!

Come funzionerebbe Bitcoin Evolution? Dal sito non è molto chiaro: in teoria dovrebbe essere una specie di robot per trading automatico di Bitcoin che avrebbe dimostrato di funzionare nel 99,6% dei casi. Peccato però che tutti coloro che hanno provato ad utilizzare Bitcoin Evolution con denaro reale hanno perso tutto rapidamente…

Bitcoin Evolution recensioni e opinioni

Abbiamo cominciato il nostro articolo con la citazione delle opinioni e delle recensioni di chi ha provato veramente Bitcoin Evolution. Abbiamo già anticipato il senso di questa nostra analisi: chi ha messo soldi dentro Bitcoin Evolution ha perso tutto.

La lettura di queste recensioni è stato un processo doloroso: abbiamo scoperto infatti che la maggior parte di coloro che si sono fatti truffare da Bitcoin Evolution sono in difficoltà finanziarie. Ci sono molte persone che non riescono a restituire i debiti, madri single, disoccupati, studenti.

Bitcoin Evolution fa leva sul bisogno di alcune persone di guadagnare molti soldi velocemente e le spinge addirittura ad indebitarsi: peccato che poi non faccia guadagnare assolutamente nulla e che anzi fa perdere tutto.

Chi prova a utilizzare Bitcoin Evolution per risolvere i suoi problemi finanziari si ritrova in una condizione peggiore di quella iniziale!



Ovviamente moltissimi di coloro che sono stati truffati da Bitcoin Evolution hanno presentato una regolare denuncia. Purtroppo, però, non c’è la possibilità di recuperare i soldi persi perché vengono immediatamente trasferiti in paradisi fiscali. Anche l’individuazione dell’organizzazione che sta dietro a Bitcoin Evolution è praticamente impossibile. Si tratta, molto probabilmente, di hacker provenienti dall’Europa dell’Est che hanno nascosto molto bene le loro tracce.

Bitcoin Evolution: Jovanotti è coinvolto?

Negli ultimi giorni stanno girando moltissime pubblicità su internet in cui pare che Jovanotti sia coinvolto nella truffa Bitcoin Evolution.

In effetti, pare che Jovanotti stia facendo pubblicità a questo sistema per guadagnare soldi facili. La realtà è molto diversa: Jovanotti non c’entra assolutamente nulla con Bitcoin Evolution, anzi possiamo dire che anche lui, a suo modo, è una vittima: la sua immagine è stata utilizzata in modo abusivo.

Probabilmente appena si renderà conto del problema darà mandato ai suoi avvocati di sporgere denuncia. Anche Jovanotti, come tutte le altre vittime, non potrà avere giustizia perché i promotori di Bitcoin Evolution si nascondono in qualche paradiso fiscale, al sicuro dalla giustizia italiana.

Bitcoin Evolution: conclusioni

La nostra analisi ha confermato i sospetti iniziali: Bitcoin Evolution non funziona e non consente di guadagnare con il Bitcoin. Chi vuole investire sul Bitcoin deve considerare che i soldi facili non esistono e che per ottenere risultati positivi ci vuole tempo e impegno, oltre che una piattaforma sicura e affidabile come eToro.

Chi sceglie di investire sul Bitcoin con eToro, oltre ad evitare le truffe, ha anche la possibilità di copiare automaticamente e senza costi gli investitori professionali più bravi, in modo da ottenere subito risultati positivi. Copiare gli investitori migliori è anche un modo per imparare a investire con successo sul Bitcoin. L’iscrizione a eToro è completamente gratuita, puoi iscriverti semplicemente cliccando qui.

Aiutaci a difendere gli italiani da Bitcoin Evolution

Bitcoin Evolution ha truffato decine di migliaia di italiani, molti si sono rovinati completamente. Aiutaci a difendere gli italiani da questa truffa: condividi il più possibile questo articolo su Facebook, Twitter, Forum o qualunque altro sito internet. Con un’azione che non ti costa nulla puoi salvare qualcuno dalla rovina!

Domande frequenti su Bitcoin Evolution

Bitcoin Evolution è una truffa? Purtroppo sì, Bitcoin Evolution è una truffa. Chi vuole guadagnare con Bitcoin dovrebbe utilizzare una piattaforma affidabile e sicura.



Ne parliamo a fondo nel nostro articolo, offrendo anche soluzioni pratiche adatte a tutti, anche ai meno esperti.

Il Bitcoin è una truffa? Non il Bitcoin non è una truffa e molti riescono a guadagnare (anche tanto) utilizzando le tecniche che spieghiamo in modo semplice e dettagliato nell’articolo.



Bitcoin Evolution è invece una vera e propria truffa da cui stare alla larga.

Jovanotti è coinvolto in Bitcoin Evolution? No, Jovanotti non è coinvolto in Bitcoin Evolution. L’immagine di Jovanotti è stata utilizzata da Bitcoin Evolution in modo abusivo, per catturare l’attenzione dei più ingenui.



