Bitcoin System truffa? Recensioni e opinioni [2020]

Bitcoin System funziona veramente oppure è una truffa? In questi ultimi giorni stiamo ricevendo molte richieste da parte dei nostri lettori a proposito di questo sistema apparentemente miracoloso.

In pratica, su Facebook e su Internet sta girando la pubblicità di questo sistema che, pare, sia in grado di generare profitti molto elevati con l’investimento in Bitcoin.

Ora tutti sanno che l’investimento in Bitcoin può essere estremamente redditizio e che molti milionari devono la loro fortuna proprio alla criptovaluta.

Ma coloro che hanno guadagnato tanto hanno investito seriamente, con un minimo di preparazione e di impegno e soprattutto hanno investito utilizzando una piattaforma seria e sicura. Non hanno semplicemente utilizzato un metodo per guadagnare soldi facili con il Bitcoin.

In questo articolo analizzeremo recensioni e opinioni su Bitcoin System per scoprire qual è la verità. Per fare un confronto, considereremo anche la piattaforma eToro, una delle migliori per investire in Bitcoin.

Per fortuna, oggi come oggi ci sono molte piattaforme serie per investire sul Bitcoin, abbiamo scelto proprio eToro perché è la più facile da utilizzare e soprattutto consente di copiare, in modo completamente automatico, quello che fanno i migliori investitori del mondo.

In pratica, i principianti che usano eToro hanno la possibilità di ottenere gli stessi risultati dei migliori investitori del mondo e, se vogliono, possono anche imparare l’arte di investire osservando in diretta quello che fanno i migliori.

Bitcoin System truffa?

Ogni qual volta sentiamo parlare di soldi facili, abbiamo il sospetto che si tratta di una truffa. Come abbiamo già spiegato, investire in Bitcoin può dare enormi soddisfazioni economiche ma non è un gioco e non è un modo per fare soldi facili.

Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di indagare a fondo per scoprire la verità su Bitcoin System. Il punto di partenza della nostra analisi sono state proprio le recensioni e opinioni di coloro che hanno effettivamente provato Bitcoin System con denaro reale.

Quali sono state le conclusioni delle nostra analisi? Dobbiamo dire che sono andate ben al di là di ogni nostra previsione negativa.

In pratica nessuno ha guadagnato un centesimo con Bitcoin System e, ancora peggio, nessuno è stato in grado di recuperare il capitale investito. Tutto il denaro affidato a Bitcoin System è perso, senza possibilità alcuna di recupero.

L’opinione più diffusa su Bitcoin System è che si tratta di una truffa. Moltissimi hanno anche presentato una regolare denuncia all’autorità giudiziaria ma la possibilità di recuperare il denaro perso è nulla.

Infatti, i creatori di questo sistema trasferiscono tutto il denaro che incassano in banche compiacenti con sede in paradisi fiscali, dove gli inquirenti non possono arrivare.

Effettivamente, l’unica difesa contro le truffe come Bitcoin System è la prevenzione.

Guadagnare (seriamente) con Bitcoin

Sappiamo che molti dei nostri lettori sono appassionati investitori in Bitcoin, molti con risultati di grande valore anche dal punto di vista economico.

Per evitare polemiche, quindi, dobbiamo puntualizzare subito: il Bitcoin non è una truffa, anzi, è possibile ottenere ottimi risultati.

Ma chi vuole investire deve avere un minimo di preparazione, deve impegnarsi e deve dedicare del tempo. Soprattutto, deve utilizzare una piattaforma di investimento che sia regolamentata e autorizzata.

Questo tipo di piattaforme di investimento, infatti, sono tenute a rispettare le severissime normative europee che tutelano il denaro dei risparmiatori. Ci sono enti governativi (in Italia è CONSOB) che si occupano di vigilare costantemente. Detto in altre parole, queste piattaforme di investimento non potrebbero truffare i loro clienti nemmeno volendolo.

Ovviamente Bitcoin System non è autorizzata e i risultati si vedono: nessuno è in grado di rientrare in possesso del capitale inizialmente depositato (altro che guadagni stellari).

eToro

Per fare un esempio concreto di piattaforma che funziona veramente consideriamo eToro. E’ una piattaforma sicura e affidabile, molto semplice da utilizzare anche per un principiante. eToro è completamente gratuita e non applica alcun tipo di commissione.

Il vantaggio di eToro rispetto ad altre piattaforme (per fortuna ce ne sono tante che sono sicure, qui l’elenco delle migliori piattaforme per criptovalute) sta nel fatto che consente di copiare, in modo completamente automatico, quello che fanno gli investitori più bravi.

In pratica, grazie ad un software brevettato è possibile individuare facilmente gli investitori che hanno guadagnato il massimo, con il minimo rischio. Questi investitori possono essere selezionati e il software automatico si occuperà di replicare in tempo reale tutte le loro operazioni.

E’ chiaro qual è il motivo che spinge così tanti principianti ad utilizzare eToro: possono ottenere subito gli stessi risultati degli investitori professionisti e, allo stesso tempo, possono apprendere facilmente a investire in criptovalute osservando in diretta quello che fanno i migliori del mondo.

Attenzione: è importante ricordare che i soldi facili non esistono, nemmeno con eToro. Chi vuole ottenere risultati deve impegnarsi, deve dedicare tempo alla scelta accurata degli investitori da copiare e deve anche monitorare, giorno dopo giorno, i risultati che ottengono.

I soldi facili li promette Bitcoin System e infatti non funziona…

Bitcoin System recensioni negative

Abbiamo cominciato la nostra analisi proprio con l’analisi delle recensioni e opinioni pubblicate su Bitcoin System sui principali forum e siti di informazione finanziaria italiana.

I risultati della nostra analisi sono stati disastrosi: praticamente tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di provare Bitcoin System pensano che si tratti di una truffa. Alcuni, come abbiamo già detto, hanno presentato una denuncia per truffa ma non recupereranno mai i loro soldi: purtroppo sono già finiti in qualche paradiso fiscale dove gli inquirenti italiani (ed europei) non possono arrivare.

In ogni caso, le recensioni su Bitcoin System sono molto negative. Abbiamo trovato solo pochi casi di recensioni positive ma si tratta evidentemente di recensioni scritte a pagamento (comprate). In pratica, chi ha pubblicato queste recensioni è complice di una truffa e potrebbe anche essere chiamato a rispondere dei danni fatti ai lettori che poi incautamente si dovessero iscrivere su Bitcoin System e perdere dei soldi.

Bitcoin System funziona?

Insomma, la verità è che Bitcoin System non funziona, almeno dal punto di vista di coloro che sperano di diventare ricchi con il Bitcoin mediante l’utilizzo di questa App miracolosa.

Ovviamente per chi ha inventato il sistema, Bitcoin System ha rappresentato l’affare più grande della vita.

Ma come funziona veramente? In teoria, è un app in grado di fare trading automatico di Bitcoin e generare quindi profitti mediante i movimenti del prezzo della criptovaluta sul mercato.

Il funzionamento effettivo del sistema, purtroppo, è molto diverso. Chi l’ha creato è un genio (malefico) del marketing che riesce a monetizzare l’avidità delle persone.

In che modo? Bitcoin System viene promosso in modo intenso utilizzando ogni sorta di pubblicità ingannevole. Si basa sulla promessa di guadagni facili e sicuri grazie all’investimento in Bitcoin.

La promessa è plausibile, visto che le persone sanno che con Bitcoin si guadagna e quindi ci cascano (ignorano che per guadagnare ci vuole impegno e tempo).

Come funziona (realmente) Bitcoin System

In realtà, Bitcoin System non ha nulla a che vedere con il Bitcoin: quando l’organizzazione riceve i soldi delle vittime, li trasferisce direttamente in qualche paradiso fiscale.

La vittima, invece, vede che nel suo pannello i guadagni crescono e viene così invogliato a investire sempre di più. Riceve continuamente chiamate dallo staff di Bitcoin System che lo spronano a investire altri soldi e si complimentano per i risultati raggiunti.

Tutto bene, fino al momento in cui la vittima decide di ritirare i suoi soldi e i suoi guadagni. A quel punto, i consulenti di Bitcoin System, fino al giorno prima così disponibili, spariscono: la trappola è scattata.

La vittima già ha capito che difficilmente rivedrà i suoi soldi ma arriva un’ancora di salvezza insperata: una telefonata in cui gli viene consentito di prelevare una parte del suo denaro a patto però di effettuare un altro trasferimento di denaro per pagare tasse o costi bancari.

Purtroppo ci sono persone che cascano anche in quest’altra truffa e perdono altri soldi: ci sono delle vittime che si sono rovinate completamente.

Le truffe con il Bitcoin

E’ triste constatare che il Bitcoin è al centro di molte truffe. La criptovaluta, che ha rivoluzionato per sempre il mondo della finanza e cambiato la vita di tante persone che hanno saputo utilizzarla correttamente, è diventata un pretesto per truffare la gente.

Le truffe sono così tante che qualcuno ha iniziato a pensare che il Bitcoin sia una truffa (anche se sappiamo bene che non è così).

Tutte queste truffe si basano su un meccanismo più o meno simile: la promessa di guadagni facili che non esistono. Nel passato abbiamo parlato di alcune di queste truffe come ad esempio Bitcoin Profit e Bitcoin Code.

In generale, i soldi facili non esistono e chiunque li promette è un truffatore da cui bisogna stare alla larga.

Bitcoin System forum

Le persone che hanno utilizzato Bitcoin System hanno perso tutto il loro capitale, purtroppo. Ci sono persone che si sono veramente rovinate perché hanno investito tutti i risparmi o addirittura hanno chiesto dei prestiti per investire.

Basta visitare i principali forum criptovalute o finanziari italiani per scoprire quali sono le opinioni e le recensioni su Bitcoin System scritte da utenti che hanno avuto la sfortuna di cadere nella trappola.

In ogni caso, confessiamo che non abbiamo molta simpatia per i forum come fonte di informazione, soprattutto per coloro che non hanno ancora molta esperienza. Chiunque può scrivere su un forum, basta una mail falsa per registrarsi e iniziare a postare qualunque tipo di informazione, giusta o sbagliata che sia.

Insomma, i forum sono poco affidabili e spesso possono essere utilizzati (purtroppo) anche da malintenzionati o comunque da persone che si vantano di essere dei grandi investitori ma in realtà non lo sono.

Chi vuole confrontarsi con altri investitori (ottima idea di fondo) può farlo con il social network messo a disposizione gratuitamente da eToro.

eToro, infatti, non è solo la migliore piattaforma per investire in criptovalute ma è anche il più grande social network degli investitori del mondo. Il bello è che su eToro le identità non sono false o nascoste e, addirittura, si può vedere quanto ha guadagnato chi scrive un post.

In questo modo è possibile capire se è una persona degna di fede (ha guadagnato molto) oppure no. I dati dei profitti sono certificati da eToro, quindi non sono falsificabili.

Conclusioni

Bitcoin System promette soldi facili grazie all’investimento automatico in Bitcoin ma purtroppo non funziona e fa perdere l’intero capitale investito. Nessuno di coloro che lo ha provato è riuscito a recuperare i suoi soldi.

In generale, il Bitcoin si è rivelato per molti un ottimo investimento ma per ottenere risultati positivi ci vuole impegno, serietà e tempo. E’ importantissimo evitare le truffe e scegliere solo piattaforme sicure e affidabili come eToro. Tra l’altro proprio eToro consente di copiare automaticamente le operazioni dei migliori investitori del mondo.

Prima di concludere, ti chiediamo un favore: Bitcoin System sta facendo moltissime vittime, molte persone si stanno rovinando completamente. Condividi questo articolo su Facebook o su qualunque altro sito, social network o blog a cui hai accesso.

Con un gesto che a te non costa veramente nulla puoi salvare qualcuno dalla rovina finanziaria completa!

Domande frequenti su Bitcoin System

Bitcoin System è affidabile? I soldi facili non esistono e Bitcoin System non è affidabile. Tutti coloro che l’hanno utilizzato hanno perso tutto, fino all’ultimo centesimo, senza poter recuperare nulla. Bitcoin System è una truffa? Tutti coloro che hanno provato a investire soldi con Bitcoin System hanno perso tutto, la maggior parte delle vittime pensa che sia una truffa e ha presentato anche una denuncia. Come si fa login su Bitcoin System? Sconsigliamo di fare login su Bitcoin System, di lasciare i propri dati o di fare depositi di denaro. Non è affidabile. Si guadagna con Bitcoin System Purtroppo no, si perde tutto il capitale investito.

