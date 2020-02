Che cosa sono le criptovalute [e come guadagnarci]

Negli ultimi tempi si parla sempre più di investire nelle criptovalute. Tuttavia non tutti sono al corrente di cosa significhino parole come Bitcoin, Litecoin, Ethereum e via dicendo.

Attraverso questa nostra mini-guida spiegheremo che cosa sono le criptovalute e come è possibile investire con successo, senza rischi e senza pagare commissioni sulle criptovalute. Tutti sanno che esiste la possibilità di ottenere profitti elevati con le criptovalute ma è importante sapere anche come investire.

Il primo passo per investire con successo sulle criptovalute è evitare le truffe, che purtroppo ci sono (ne parleremo fra poco): non è difficile, basta operare esclusivamente con piattaforme di investimento autorizzate e regolamentate come Investous (clicca qui per il sito ufficiale) o eToro (clicca qui per il sito ufficiale). Queste piattaforme oltre ad essere semplicissime ed intuitive sono anche sicure, perché sottoposte ai controlli delle autorità di vigilanza finanziaria europee. Nel caso di eToro, poi, è addirittura possibile copiare automaticamente quello che fanno i migliori investitori del mondo (non è caso che piaccia così tanto ai principianti).

Che cos’è una criptovaluta

Una criptovaluta è un bene di tipo digitale che viene utilizzato come modalità di scambio attraverso la crittografia per rendere sicure le transazioni e controllare la creazione di nuova valuta.

Bitcoin: il re delle criptovalute

Essenzialmente il modo migliore per spiegare come funziona una criptovaluta, è quello di prendere il Bitcoin come esempio principale. Bitcoin è diventata la prima criptovaluta decentralizzata, ideata da Satoshi Nakamoto nel lontano 2009. Da quell’anno in poi, è stato un proliferare di criptovalute, le cosiddette altcoins o criptovalute emergenti, un grande insieme di alternative a Bitcoin.

Tuttavia negli anni Bitcoin ha mantenuto il suo status di criptovaluta più importante, raggiungendo anche picchi di 1000 dollari per un singolo Bitcoin.

Una criptovaluta è un mezzo di scambio simile alle classiche monete come Euro, USD, etc ma che è stata progettata con lo scopo di scambiare informazioni digitali attraverso un processo basato sulla crittografia.

La crittografia viene utilizzata per proteggere le transazioni e per controllare la creazione di nuove monete. La prima criptovaluta creata, come abbiamo già affermato, fu il Bitcoin nel 2009. Oggi ce ne sono centinaia, spesso definite come Altcoin.

A differenza della classica modalità di fare banca, in maniera completamente “centralizzata”, come ad esempio fa da secoli la Federal Reserve o più recentemente la Banca Centrale Europea, con le criptovalute non c’è nessuno che controlla la quantità di denaro che viene stampato. Tutto è prestabilito (esiste infatti un tetto massimo di Bitcoin, che è di 21 milioni circa) e questo significa che è praticamente impossibile alterare il valore dei Bitcoin.

Come con le classiche valute, le istituzioni finanziarie possono creare sempre più denaro, creando quindi più inflazione (secondo la teoria monetarista: l’inflazione deriva dall’espansione senza controllo dell’offerta di moneta da parte delle banche centrali).

Esistono centinaia di criptovalute diverse tra loro e la maggior parte di esse sono derivate da uno dei due protocolli; Proof-of-work oppure proof-of-quota. Tutte funzionano grazie ad una comunità di “miners” che fanno parte della rete di persone che hanno adibito i loro computer o macchine ASIC a partecipare alla validazione ed elaborazione delle migliaia di transazioni al secondo.

Migliori piattaforme per investire in criptovalute

Qui sotto presentiamo le migliori piattaforme per investire in criptovalute. Si tratta di piattaforme autorizzate e regolamentate, quindi sono oneste e sicure. Abbiamo selezionato esclusivamente piattaforme gratuite, senza commissioni e senza costi nascosti.

Abbiamo elencato esclusivamente piattaforme sicure e oneste. Per maggiori dettagli su come investire sulle criptovalute e guadagnare puoi leggere qui.

Presentiamo adesso una breve recensione delle migliori piattaforme per investire sulle criptovalute senza rischi di truffa.

eToro

eToro è un’opzione eccellente per tutti coloro che decidono di investire in criptovalute, soprattutto per coloro che non hanno nessuna esperienza. eToro non è solo semplicissimo e intuitivo ma mette a disposizione un sistema veramente innovativo per operare sui mercati finanziari (criptovalute e molto altro).

Grazie a eToro, infatti, è possibile individuare gli investitori che hanno guadagnato di più in passato e, quindi, copiarli in maniera completamente automatica. eToro è il modo migliore di fare trading automatico di Bitcoin.

In pratica, molti principianti scelgono eToro perché hanno la possibilità di trovare facilmente, grazie ad un motore di ricerca interno, gli investitori professionisti e quindi possono iniziare a copiare tutto quello che fanno con un semplice click.

Il vantaggio è duplice: da una parte i principianti possono cominciare a guadagnare da subito, senza aspettare di accumulare esperienza. Dall’altra, possono imparare a investire come i veri professionisti.

eToro è una piattaforma onesta, sicura ed affidabile, completamente gratuita e senza commissioni.

Puoi iscriverti gratis su eToro cliccando qui.

Investous

Investous è una delle migliori piattaforma per investire in criptovalute a livello europeo. E’ una piattaforma assolutamente sicura e affidabile, molto facile da usare anche per chi non ha mai fatto operazioni con le criptovalute.



La piattaforma Investous è estremamente intuitiva ma non basta: tutti gli iscritti ricevono l’assistenza gratuita di un vero esperto di criptovalute. Grazie ai consigli e alle indicazioni di questo esperto si può veramente procedere senza

errori.

Chi vuole imparare, può scaricare gratuitamente un’ottima guida che spiega passo a passo come si fa a guadagnare con le criptovalute e con gli altri investimenti finanziari: puoi scaricare la guida gratis cliccando qui.



Questa guida è veramente molto apprezzata perchè spiega nel dettaglio come si ottiene profitti con gli investimenti (in criptovalute o di altro tipo) e lo fa utilizzando un linguaggio semplice, senza parole tecniche e senza far perdere tempo con la teoria. Notiamo che altre guide hanno un costo elevato (ci sono percorsi didattici che possono costare anche 7.000 euro) mentre la guida è completamente gratuita e si può scaricare direttamente.

Investous è una piattaforma completamente gratuita, senza commissioni, leader a livello europeo. E’ una scelta ideale per tutti coloro che vogliono investire in criptovalute senza rischi di truffa.

Puoi iscriverti gratis a Investous cliccando qui.

Sicurezza delle criptovalute

La sicurezza delle criptovalute è dovuta sostanzialmente dalla difficoltà di trovare i bachi nei set di hash, un compito svolto dai “miners”. In pratica, la crittografia protegge la sicurezza delle transazioni e quindi garantisce il possesso delle criptovalute.

Esiste un caso teorico (anche se altamente improbabile) in cui un singolo miner disponga del 51% del potere di mining totale. In questo caso, il miner potrebbe cambiare la blockchain e far venire meno la sicurezza delle transazioni, ad esempio cambiando gli importi o attribuendosi criptovalute che non possiede. Si tratta, comunque, di una speculazione puramente teorica visto che assolutamente nessuno è in grado di controllare il 51% della rete di mining del Bitcoin o delle altre criptovalute principali.

Molti esperti suggeriscono che anche nel caso (assolutamente improbabile) in cui si verificasse l’attacco del 51%, gli altri possessori di criptovalute potrebbero semplicemente fare un hard fork, cioè creare un’altra criptovaluta e quindi sfuggire all’attacco. Si tratta, in ogni caso, di scenari assolutamente improbabili, li citiamo solo per completezza.

Molto più concreto, invece, è il rischio di subire truffe di altro tipo. Tutti sanno, infatti, che le criptovalute sono un eccellente asset da investimento, un asset che ha generato profitti elevatissimi nel corso degli ultimi anni per chi ha saputo investire.

Il problema è che molti truffatori hanno approfittato della fama delle criptovalute per attirare gli investitori più ingenui in truffe o schemi Ponzi. Queste truffe ad un certo punto sono diventate così diffuse che qualcuno ha iniziato a pensare che Bitcoin sia una truffa. Sappiamo bene che non è così: il Bitcoin e le altre criptovalute hanno generato profitti spettacolari (altro che truffa).

L’unico modo per investire in criptovalute in modo sicuro è utilizzare piattaforme autorizzate e regolamentate: queste piattaforme sono controllate dalle autorità di vigilanza finanziaria europea e garantiscono quindi standard elevatissimi di sicurezza, identici a quelli offerti dal sistema bancario.

OneCoin: cos’è e come funziona

Abbiamo fatto qualche esempio di piattaforma sicura ed affidabile ma non tutti i metodi per investire in criptovalute sono uguali. Adesso parleremo di OneCoin, una criptovaluta fasulla che nasconde in realtà una truffa. È sempre consigliabile operare con piattaforme sicure e affidabili per evitare brutte sorprese.

OneCoin sarebbe una nuova criptovaluta (o moneta virtuale che dir si voglia) che andrebbe a contrapporsi con il leader vero del mercato: Bitcoin. Attraverso il programma OneCoin sarebbe dunque possibile, secondo i creatori di suddetta criptovaluta, diventare ricchi molto velocemente, in quanto sono già stati creati oltre 300 milionari nel giro di pochissimi mesi.

One Coin (o OneCoin) si suppone sia quindi una cripto valuta destinata a sbaragliare il Bitcoin nel giro di pochissimo. Il programma sembrerebbe aver inoltre cambiato nome in OneLife. Tuttavia continueremo a riferirci a OneCoin in quanto questo sistema è ancora molto conosciuto.

Per entrare all’interno del sistema OneCoin Truffa è necessario partecipare ad una delle misteriose e opulenti conferenze in hotel, o addirittura fatiscenti stadi. In queste grandi manifestazioni, viene affermato che grazie a One Coin è possibile diventare ricchi soltanto in una notte. Secondo i fondatori “Prima ci si unisce, e prima si fa soldi”.

Ma come funziona nel dettaglio One Coin? È tutto oro quel che luccica?

Che sia una truffa è possibile capirlo sin dalla registrazione: per iniziare è necessario acquistare uno “Starter Package”.

Questo Pacchetto non è ovviamente gratuito, ma è necessario pagare una cifra che va dai 100 euro fino a 28 mila euro per uno starter package. Cifre assurde che già dovrebbero mettere in allerta qualsiasi cliente. Attenzione perché One Coin truffa!

One Coin truffa perché con questo starter package non è possibile comprare nemmeno gli OneCoin o altre monete digitali. Con questo pacchetto è possibile comprare solo i cosiddetti “gettoni”.

Questi gettoni possono poi essere scambiati oppure minati per comprare gli OneCoin.

Non c’è alcuna sicurezza sulla tipologia di criptovaluta degli OneCoin. La capitalizzazione di mercato non è assolutamente vicina a ciò che viene promesso dal suo leader, Kari Wahlroos.

Bitcoin (e non certamente OneCoin) è la criptovaluta più importante, con un capitale di mercato di $ 5.7 miliardi. Kari ha affermato che OneCoin arriva subito dopo Bitcoin, con una capitalizzazione di mercato pari a $ 3 miliardi di dollari. Eppure, se si consulta i vari siti web di settore che, OneCoin non è né secondo, né terzo, o quarto. È totalmente inesistente.

Non consigliamo quindi assolutamente OneCoin, suggeriamo di utilizzare piattaforme regolate e garantite come Plus500, che consentono il trading online con le criptovalute.

Come guadagnare con le criptovalute

Le criptovalute rappresentano un’enorme possibilità di monetizzazione, particolarmente facile da cogliere anche per chi non è esperto. Per raggiungere questo obiettivo senza rischi, però, è davvero importante scegliere gli strumenti giusti. Prendiamo come esempio il bitcoin: curioso di scoprire cosa farà il Bitcoin nel 2020? Ebbene, innanzitutto stiamo parlando della criptovaluta in assoluto più famosa. Acquistare bitcoin apparentemente è molto complesso: in effetti solo i più esperti fino a poco tempo fa riuscivano a speculare sui bitcoin.

Adesso però il bitcoin sembra essere uscito dal dark web, cioè dalla parte oscura di internet, per essere entrato a pieno titolo nel mondo degli investimenti legali e alla luce del sole.

Come investire in bitcoin in modo legale e garantito, senza avventurarsi nello squallido e rischioso mondo del dark web? Oggi esistono piattaforme online per investimenti come Plus500 che consentono di operare su bitcoin e altre criptomonete in modo semplice e sicuro.

Il bello è che Plus500 è una piattaforma autorizzata e regolamentata, con regolare registrazione CONSOB e quindi garantisce al 100% sicurezza e affidabilità. In effetti moltissimi principanti, operano con Plus500 sui bitcoin. Per aprire il tuo conto gratis con Plus500 puoi cliccare qui.

Plus500 è una piattaforma di trading molto facile da usare, apprezzata però anche dai professionisti del trading finanziario. Grazie a Plus500 è possibile fare trading di bitcoin ma anche di litecoin e altre criptomonete. Inoltre, con Plus500 si può fare trading anche di azioni, valute e materie prime. Plus500 è la soluzione perfetta per coloro che vogliono guadagnare con i mercati finanziari ed in particolare è la soluzione giusta per chi vuole operare sulle criptovalute.

Abbiamo già parlato di un’altra piattaforma, ancora più interessante, per guadagnare con le criptovalute: eToro. Con eToro è possibile operare su Bitcoin o Ehereum in modo semplice e veramente molto intuitivo. La particolarità di eToro è che è possibile fare social trading cioè copiare, in maniera completamente automatica, quello che fanno i trader più bravi.

Che cosa significa questo? Significa che è possibile guadagnare da subito con le criptovalute, anche se non si ha assolutamente nessuna esperienza di trading finanziario. Non solo, proprio osservando il comportamento dei trader bravi si può imparare velocemente a operare come professionisti. Proprio per questi motivi, eToro è la piattaforma preferita da molti di coloro che cominciano per la prima volta a operare con le criptomonete.

Puoi iscriverti gratis al social trading eToro cliccando qui.

Tutte le criptovalute: elenco delle migliori criptovalute

Le criptovalute disponibili sono migliaia. Ovviamente non tutte le criptovalute possono essere utilizzate in sicurezza e non tutte sono un buon target per gli investimenti. Ecco l’elenco delle migliori criptovalute su cui investire:

Bitcoin

Bitcoin Cash

Ethereum

Ethereum Classic

Litecoin

Dash

NEM

Ripple

Monero

NEO

EOS

BinanceCoin

Dash

Tron

Stellar

IOTA

Cardano (ADA)

Tezos

Queste sono tutte le criptovalute che possono essere prese in considerazione in sicurezza. Non è un caso che la maggior parte delle piattaforme di trading metta a disposizione queste criptovalute e non altre.

Criptovalute previsioni

Abbiamo parlato di alcune delle migliori piattaforme per investire in criptovalute ma non abbiamo ancora accennato ad una delle loro caratteristiche più interessanti: la possibilità di ottenere profitti sia quando il valore delle criptovalute sale sia quando scende.

Per fare un esempio concreto, molti pensano che il miglior modo per investire in Bitcoin consiste nel comprare Bitcoin e quindi aspettare che il suo valore aumenti.

La stessa cosa si pensa di Ethereum, molti per comprare la valuta usano gli Ethereum Wallet.

Si tratta sicuramente di un modo per investire, ma non è il migliore perché genera profitti solo quando il valore del Bitcoin sale. Con le migliori piattaforme, invece, è possibile guadagnare sia quando il valore del Bitcoin aumenta sia quando scende. In che modo?

Se si pensa che il valore del Bitcoin è destinato ad aumentare si possono comprare Bitcoin. Se invece si pensa che il valore del Bitcoin è destinato a scendere, allora conviene vendere allo scoperto Bitcoin.

La vendita allo scoperto è una particolare operazione speculativa che genera un profitto quando il valore di un asset finanziario scende.

Possiamo concludere, quindi, che chi ha l’intelligenza di scegliere le migliori piattaforme per investire deve solo fare una previsione corretta per ottenere un profitto.

Ma come si fanno previsioni sulle criptovalute? Di solito l’andamento delle criptovalute dipende dalle notizie: se sono positive, il valore aumenta, se sono negative il valore diminuisce. Seguire le notizie sulle criptovalute è uno dei metodi migliori per fare previsioni attendibili.

Un altro sistema semplice per fare previsioni sulle criptovalute è osservare il comportamento del Bitcoin: di solito, il valore delle altre criptovalute è correlato a quello del Bitcoin. In altre parole, se il valore del Bitcoin scende, scenderà anche quello delle altre criptovalute, se sale saliranno anche le altre criptovalute.

Seguendo questa semplice regola molti principianti riescono a ottenere ottimi profitti operando sulle criptovalute emergenti. In ogni caso, la maggior parte dei principianti risolve il problema alla radice utilizzando la piattaforma eToro che consente di copiare automaticamente le operazioni degli investitori professionisti: in questo caso non è proprio necessario fare previsioni sulle criptovalute!

Quotazioni criptovalute

In questo paragrafo presentiamo i grafici le quotazioni delle principali criptovalute in tempo reale .

Quotazione Bitcoin



Grafico quotazione in tempo reale Bitcoin

Quotazione Etehereum



Grafico quotazione in tempo reale Ethereum

Quotazione Ripple



Grafico quotazione in tempo reale Ripple XRP

Quotazione Litecoin



Grafico quotazione in tempo reale Litecoin

Il futuro delle Criptovalute

Qual è il futuro delle criptovalute? Questa è la tipica domanda da un milione di dollari (o forse molto di più) visto che chi avesse la risposta potrebbe veramente guadagnare tantissimo. La verità è che oggi come oggi nessuno può prevedere con certezza qual è il futuro delle criptovalute.

Ormai la tecnologia blockchain è utilizzata in moltissimi ambiti, sicuramente sarà utilizzata anche nel futuro (anzi, è possibile che nascano sempre più applicazioni basate sulla blockchain).

Anche sull’uso delle criptovalute gli esperti sono quasi tutti concordi: sicuramente continueremo ad utilizzarle. E lo dimostra il fatto che un colosso come Facebook abbia creato la sua criptovaluta, Libra.

Quello che in questo momento proprio non sappiamo è quali saranno le criptovalute del futuro. Può darsi che Bitcoin consolidi e la sua posizione e rimanga la criptovaluta dominante così come è possibile che le criptovalute che conosciamo oggi spariscano completamente e vengano sostituite da nuove criptovalute, più efficienti e più sicure.

Non siamo in grado di fare previsioni in questo momento, anche perché la storia delle criptovalute è così breve che non abbiamo i dati storici sufficienti.

Tuttavia questo non è un problema per chi vuole investire: anzi, abbiamo visto che è possibile ottenere profitti non solo quando il valore di una criptovaluta sale ma anche quando scende. Se Bitcoin continuerà a essere la stella polare delle criptovalute, il suo valore è destinato a crescere molto (e quindi per ottenere guadagni bisognerà comprare Bitcoin).

Se invece Bitcoin entrerà in declino per la nascita di un concorrente più forte, allora le sue quotazioni caleranno gradualmente e quindi bisognerà vendere allo scoperto Bitcoin per ottenere un profitto.

Il crollo delle criptovalute

Molti investitori si sono spaventati moltissimo con il crollo delle criptovalute del 2018: dopo un 2017 in cui il valore delle criptovalute era cresciuto in modo esponenziale, arricchendo enormemente coloro che aveano investito, sembrava che l’intero settore stesse per sparire a colpi di ribassi.

Poi è arrivato il 2019 e il Bitcoin e le altre criptovalute hanno abbondantemente recuperato il terreno perso! Nel corso del 2020 poi il Bitcoin è tornato veramente a volare, toccando di nuova quota 10.000 dollari. Le criptovalute sono un asset finanziario fortemente volatile: questo significa che ci possono essere forti crolli seguiti da altrettanto forti recuperi.

E’ un problema? Assolutamente no, anzi per gli investitori intelligenti che riescono a guadagnare sempre può essere un vantaggio eccezionale.

Criptovalute emergenti

La prima e la più famosa criptovaluta è stata il Bitcoin. Prima del Bitcoin, a nessuno era mai venuto in mente di creare una valuta basata su crittografia e completamente decentralizzata. Dopo la pubblicazione del paper che proponeva la creazione del Bitcoin, i concetti ebbero un grande successo e in poco tempo vennero create numerose altre criptovalute.

Queste criptovalute sono considerate emergenti perché il loro successo è crescente. Tra le principali criptovalute emergenti dobbiamo considerare Ethereum e Ripple. In realtà, esistono migliaia di criptovalute.

Essere i primi a investire su una criptovaluta emergente è un’idea vincente ma bisogna stare veramente molto attenti. Abbiamo citato che esistono migliaia di criptovalute: ebbene, la maggior parte di queste criptovalute sono poco più che casi di studio (nel caso più ottimistico).

Nella maggior parte dei casi, le criptovalute emergenti (o presunte tali) sono delle vere e proprie truffe che funzionano con il meccanismo del dump and pump: chi le crea, fa salire artificialmente il prezzo per attirare gli ingenui, che comprano a man bassa.

Una volta che il prezzo sale, i creatori si liberano immediatamente di tutte le loro criptovalute, incassando elevati profitti. Ovviamente chi ha comprato rimane con un pugno di mosche in mano perché la criptovaluta emergente, in effetti, non era tale e non valeva nulla.

Per questo gli esperti consigliano sì di investire sulle criptovalute emergenti ma di farlo solo su quelle più famose.

Conclusioni

Le criptovalute sono un asset finanziario innovativo che può garantire profitti molto elevati a coloro che investono in maniera intelligente.

Chi decide di investire deve tener conto dell’elevatissima volatilità delle criptovalute e non deve farsi prendere dal panico in caso di crolli. Anzi, usando gli strumenti giusti è possibile ottenere profitti elevati anche quando il valore scende.

Tra le migliori piattaforme per investire in modo sicuro sulle criptovalute ricordiamo Investous ed eToro.

Sono piattaforme sicure, affidabili e gratuite (zero commissioni). Le abbiamo citato perché sono particolarmente facili da utilizzare anche per un principiante.

