Commissioni trading online: Migliori Broker Senza Commissioni

Le commissioni trading online sono un costo che le piattaforme di trading applicano alle operazioni eseguite. Può trattarsi di costi espliciti o di costi impliciti (cioè costi nascosti). In ogni caso le commissioni sono, ovviamente, odiatissime dai trader che si ritrovano a pagare sia quando guadagnano sia quando perdono. Quale sono le commissioni per il trading online più convenienti? Ovviamente, la commissione più conveniente quando si investe sui mercati finanziari è sempre zero.

In questo articolo spieghiamo cosa sono le commissioni di trading e come è possibile evitare di pagarle usando piattaforme come eToro.

Non è necessario pagare commissioni per fare trading online: tutte le migliori piattaforme di trading sono assolutamente gratuite e non applicano commissioni, ne implicite ne esplicite. Insomma, con le migliori piattaforme si può fare trading a commissioni zero (garantito).

Commissioni di trading più basse

In pratica, le piattaforme di trading come eToro o Investous hanno un modello di business completamente diverso, che consente loro di fare profitti senza dover chiedere ai loro clienti delle commissioni.

Il profitto della compagnia è determinato dallo spread, cioè da una piccola differenza tra il prezzo a cui è possibile comprare e il prezzo a cui è possibile vendere.

Tutte le piattaforme che abbiamo inserito nella nostra tabella non solo non applicano commissioni di trading ma sono anche completamente gratuite. Inoltre, abbiamo selezionato esclusivamente piattaforme sicure e facile da usare, anche per i principianti. Vediamo in dettaglio la recensione di alcune di queste piattaforme che non applicano commissioni di trading.

eToro

eToro è la piattaforma di trading online più apprezzata dai principianti. E’ una piattaforma completamente gratuita e con zero commissioni. Il suo successo dipende dal fatto che consente di copiare, in modo completamente automatico, quello che fanno gli altri trader.

In pratica, molti principianti usano eToro per cercare i trader che hanno ottenuto i profitti più elevati con il minimo rischio e poi li copiano (in automatico): è il software di eToro che si occupa di replicare tutte le operazioni sul mercato in tempo reale.

In questo modo hanno un duplice vantaggio: ottengono gli stessi risultati dei migliori trader del mondo e possono imparare il trading osservando in diretta quello che fanno i migliori trader.

Investous

Investous è un’ottima opzione per i principianti che vogliono cominciare il trading senza errori. Non ci sono costi e non ci sono commissioni. La piattaforma è molto semplice, persino per chi comincia per la prima volta a fare trading.

Tutti gli iscritti ricevono l’assistenza telefonica di un vero esperto di trading che fornisce consigli e indicazioni. In pratica, sbagliare è impossibile.

Tutti coloro che vogliono imparare a fondo i segreti del trading online possono scaricare gratis un ottimo ebook che spiega nel dettaglio come si fa a guadagnare.

Il successo di questo ebook in Italia è stato epico, con centinaia di migliaia di download in pochi mesi. A cosa è dovuto tanto successo?

L’ebook è gratuito mentre altri corsi di trading hanno costi elevati (e valgono decisamente meno) L’ebook è molto semplice da capire, anche per un principiante L’ebook spiega chiaramente la pratica, senza far perdere tempo con la teoria.

I vantaggi del trading con Investous non finiscono qui. E’ possibile utilizzare un’ottima piattaforma demo, illimitata e senza vincoli, per migliorare senza rischi l’esperienza di trading. Per curiosità, ricordiamo che Investous è anche partner ufficiale della Juventus.

Iq Option

Iq Option è una piattaforma di trading a zero commissioni particolarmente apprezzata dai principianti perché oltre ad essere estremamente semplice da utilizzare è anche l’unica piattaforma che richiede un investimento minimo di appena 10 euro (le altre piattaforme possono richiedere una somma tra i 100 e i 250 euro).

In pratica Iq Option ha messo a disposizione di tutti le opportunità del trading online: non bisogna avere conoscenze specifiche perché è facilissima e c’è una vastissima area didattica sul sito per imparare tutti i segreti del trading e non bisogna avere un grande capitale a disposizione, visto che bastano solo 10 euro.

Iq Option mette anche a disposizione una preziosa piattaforma demo illimitata, senza costi e senza vincoli.

Costo commissioni trading 2019

Il fatto che ci siano piattaforme assolutamente gratuite, senza commissioni, che permettono di operare su qualunque tipo di mercato finanziario non deve farci dimenticare che esistono broker che invece sono costosi, applicano commissioni implicite o esplicite come accadeva nel 2010 o nel 2011.

Insomma, per alcuni broker il tempo sembra non essere passato, siamo ancora alle vecchie commissioni sull’eseguito. Ricordo ancora quando, più di 10 anni fa, comparivano sui quotidiani la pubblicità dei vari broker on line con la promessa di commissioni sull’eseguito molto basse. Ebbene, questi tempi sono finiti: pagare ancora commissioni nel 2019 è veramente da stupidi, non ci sono altre parole per descrivere chi paga per avere un pessimo servizio, quando scegliendo broker senza commissioni potrebbe risparmiare e ricevere anche un servizio molto migliore.

Provate a fare un giro sui forum finanziari dove si parla di commissioni. Troverete lamentale su Xelion, su Directa Trading Online o su Banca Intesa Trading. E oltre alle lamentele sulle commissioni, si troveranno anche lamentele sulle inefficienze, sulle cadute del sistema, sulla lentezza.

Scegliendo broker senza commissioni come eToro non solo si risparmia sulle commissioni ma si evitano anche tutti questi problemi perché sono broker che funzionano davvero.

Confronto commissioni trading on line

Il confronto delle commissioni applicate dalla piattaforme di trading deve essere dunque uno dei primissimi passi da fare per la scelta della piattaforma da utilizzare. Se nel 2010 o nel 2011 era ancora accettabile (anche se poco piacevole) pagare delle commissioni di trading, nel 2019 è assolutamente impensabile. Come ho già detto, continuare a pagare commissioni di trading nel 2019 è da stupidi o da masochisti.

Se vuoi operare senza commissioni e con un livello di servizio eccezionale puoi scegliere:

Esistono anche altre piattaforme di trading on line di elevata qualità, con elevati bonus e senza commissioni. Continuare a utilizzare piattaforme on line con commissioni elevate è da stupidi.

Quante volte dobbiamo ripeterlo? In fondo il motivo per cui facciamo trading on online sono i soldi: vogliamo guadagnare il massimo. Se paghiamo commissioni elevate i profitti scendono, se paghiamo zero commissioni per operare on line i profitti sono più elevati. E’ così difficile da capire?

Fare trading senza pagare nulla

Abbiamo deciso di fornire ben 5 stelle a questa recensione sulle commissioni sui broker di trading online, proprio in qualità del fatto che questa tipologia di broker è a basso costo, e quindi non chiede alcun pagamento di commissioni. Per dimostrare la veridicità di questa informazione, abbiamo deciso di prendere in esame i termini e condizioni del broker Plus500. Abbiamo deciso di riportare dunque il pezzo in cui si parla proprio delle commissioni.

Quello che abbiamo dunque scoperto e doppiamente confermato, è che questo broker di trading online, permette di fare trading senza commissioni:

Solo spread Diversamente ad altri fornitori di servizi che addebitano anche commissioni per ogni negoziazione, Plus500 non addebita alcuna commissione di negoziazione.

Ecco lo screenshot:

Addirittura, con questo particolare broker, è possibile guadagnare commissioni! Infatti, se si ha una posizione aperta alla fine della giornata lavorativa, significa che si è quindi tecnicamente detenuto tale posizione “overnight” durante la notte. Viene aggiunto un premio di finanziamento (una commissione) per le posizioni long (quindi si guadagna), e invece per le posizioni corte viene sottratto.

Ma quindi, se non ci sono commissioni, il broker in base a cosa guadagna? In assenza di commissioni il broker guadagna dunque dalla differenza tra il prezzo di acquisto e vendita (che sarebbe dunque lo spread), spread che viene addebitato il cliente, e che solitamente è basso e fisso. Si tratta quindi di un modo altamente sostenibile per offrire i servizi ai clienti, che sono così sempre più attratti dal trading online.

Commissioni Trading Online Banca Fideuram

Per capire quanto sia più costoso fare trading sulle banche classiche, che offrono il trading con commissioni, basta verificare la Commissioni Trading Online Banca Fideuram. Prima di tutto, questa banca non solo ha spread, ma anche commissioni, che alzano l’asticella delle spese a dei livelli spesso insostenibili per il trader che vuole risparmiare. Esistono sia delle commissioni di compravendita, che delle spese di compravendita. Per l’acquisto di un titolo azionario italiano infatti, sarà necessario sostenere queste spese:

Titoli azionari/diritti – Italia – comm.% 0,485%

Titoli azionari/diritti – Italia Internet – comm.% 0,07%

Titoli azionari/diritti – Italia – minimo euro 1,50

Titoli azionari/diritti – Italia – massimo tramite internet euro 25,00

Titoli azionari e diritti – Italia euro 4,00

Titoli azionari e diritti Internet – Italia euro 0,50

Titoli azionari e diritti – Estero euro 5,00

Titoli azionari e diritti Internet – Estero euro 0,50

Conviene quindi neanche cercare di proseguire, in quanto è ovvio che fare trading su una banca “classica” è molto svantaggioso (e molto più burocratico) rispetto ad un economico broker di trading online a commissioni zero.

Commissioni trading Fineco

Fineco è una delle piattaforme di trading più popolari in Italia anche perché è uno dei maggiori investitori in pubblicità di tutto il settore.

Le commissioni di trading di Fineco per azioni e obbligazioni sono:

Livello Italia USA Canada Più di 2.500 € 2,95€ 3,95$ 10CAD 1.500 € 6,95€ 8,95$ 15CAD 100 € 9,95€ 9,95$ 20CAD Fino a 99€ 19€ 12,95$ 25CAD

Livello indica la quantità di commissioni generate in un mese.

Imposta di bollo deposito titoli

Fino a questo momento ci siamo occupati solo di un problema, quello delle commissioni trading online. A chi fa trading per ottenere i migliori risultati economici, però, piace operare in modo completamente gratuito. Chi opera con piattaforme con sede legale in Italia si trova sempre a pagare, oltre alle commissioni elevate, anche l’imposta di Bollo Deposito Titoli.

Questo tipo di imposta è forse ancora più odiata delle commissioni di trading, visto che colpisce il semplice fatto di possedere dei titoli finanziari. Esiste un modo per sfuggire a questa imposta? Sì, ed è molto semplice: utilizzare le piattaforme CFD come Investous o eToro che non hanno sede in Italia e quindi non sono tenute ad applicare l’imposta di Bollo Deposito Titoli.

Ovviamente in tutti i casi bisogna pagare l’imposta sostitutiva sui profitti ottenuti (pari al 26% dei profitti netti): se possiamo sfuggire alle commissioni trading online non possiamo sfuggire in nessun modo alle tasse, almeno fino a quando viviamo in Italia.

Consigliamo a tutti di pagare questa imposta, non solo per ovvi motivi morali, ma anche perché se non si paga e si viene scoperti le conseguenze possono essere davvero gravi.

La scelta della piattaforma di trading online: non solo commissioni zero

Fino a questo momento abbiamo parlato delle commissioni di trading online e della convenienza assoluta di operare con commissioni zero. Ma le commissioni di trading non sono l’unico elemento di cui bisogna tener conto quando si sceglie una piattaforma.

Per prima cosa, oltre al fatto di risparmiare sulle commissioni, bisogna puntare a non farsi derubare: le truffe di trading online sono tante, al giorno d’oggi, ma c’è un modo molto semplice per evitarle: operare esclusivamente con piattaforme di trading autorizzate e regolamentate.

Non è un caso che le migliori piattaforme di trading a livello europeo, come eToro o Investous, siano piattaforme di trading regolamentate.

Oltre alla sicurezza, è opportuno tener presente anche altri fattori come ad esempio la facilità d’uso: se fai trading online, il tuo obiettivo principale è guadagnare, ricordalo sempre.

Piattaforme di trading online e costi nascosti

Se scegli una piattaforma per fare trading sui mercati finanziari, assicurati sempre che non ci siano costi nascosti. Delle commissioni di trading abbiamo parlato in modo completo ma spesso ci sono costi piuttosto subdoli. Ad esempio, alcune piattaforme possono applicare costi quando si richiede di prelevare il denaro.

Ebbene, è conveniente stare lontani da questo tipo di piattaforme: per prima cosa, è sempre conveniente risparmiare. In secondo luogo, una piattaforma che non è completamente trasparente per quanto riguarda i costi non è una piattaforma di cui ci si può fidare…

Conclusioni

Le commissioni di trading sono applicate solo da alcune piattaforme (non da tutte) e possono rendere molto meno conveniente il trading, soprattutto se si comincia con piccole somme.

Consideriamo il caso reale di Fineco che applica una commissione fissa di 7 euro su ciascuna operazione di trading. Chi dovesse cominciare con 10 euro vedrebbe bruciato l’intero capitale in appena 2 operazioni.

Per questo motivo, consigliamo di adoperare esclusivamente i servizi offerti da piattaforme di trading senza commissioni. Qui sotto, un elenco completo delle migliori piattaforme di trading gratuite. Abbiamo incluso solo quelle veramente sicure e affidabili. Inoltre, sono tutte piattaforme facili da utilizzare anche per chi non ha mai fatto trading online ma allo stesso tempo adatte anche ai professionisti più esperti:

Che cosa sono le commissioni di trading online? Sono un costo che alcune piattaforme applicano ad ogni operazione. Perché non conviene pagare commissioni di trading? Per chi fa trading con piccole somme, le commissioni sono un suicidio finanziario. Ad esempio, pagare 7 euro per operazione con un capitale di 250 euro, porta bruciare il capitale in poco più di 30 operazioni. Le commissioni di trading sono l’unico parametro da considerare per scegliere una piattaforma? No, bisogna considerare anche la sicurezza e la facilità d’uso. E’ possibile fare trading senza commissioni? Sì, ci sono piattaforme di trading eccezionali che non applicano commissioni e non hanno costi perché guadagnano con gli spread che sono più vantaggiosi per i clienti.

