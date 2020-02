Comprare azioni Exxon Mobil

Il titolo Exon Mobil Corporation si riferisce ad una delle società statunitensi più importanti operanti nel settore petrolifero.

Per chi non lo sapesse, è subentrata anche sul suolo europeo col nome “Esso”. Si tratta di una multinazionale dal peso notevole nei mercati finanziari, poiché appare la seconda (tra gli enti privati) a maggiore capitalizzazione al mondo.

Non a caso, è quotata presso la Borsa di NY e presso il principale Indice di Borsa americano col ticker “XOM”, rivelandosi interessante per investitori di tutto il mondo.

Nata dalla fusione di due società, è uno dei pilastri portanti dell’economia statunitense sin dal 1978: anno dell’IPO, portando con sé una lunga storia caratterizzata da profitti elevati e dividendi allettanti, nonché in costante aumento,per gli azionisti.

In questa guida analizzeremo, nel dettaglio, le eventuali componenti che rendono il titolo Exxon Mobil uno di quelli da inserire tra i propri investimenti. In più, cercheremo di fornire ai meno esperti le principali modalità con cui poter speculare sul marchio statunitense senza troppe difficoltà.

Proporremo, ad esempio, la funzione di Copy Trading, introdotta dal broker eToro, funzione che aiuta a investire su azioni copiando in automatico operazioni di traders professionisti. Clicca qui per provare gratis il copy trading di eToro.

Exxon Mobil: conoscere l’azienda

La società nasce dalla fusione tra Exxon e Mobil, le quali firmano un accordo pari a 73,7 miliardi di dollari col solo scopo di imporsi, nel settore energetico, a livello mondiale.

In realtà, entrambe le compagnie appena citate discendono, a loro volta, dalla divisione della Standard Oil (fondata già nel 1911) appartenente a Rockfeller, ritenuto uno degli uomini più ricchi al mondo.

Analizzando il percorso storico della società in termini economici, un anno da dover ricordare per la Exxon Mobil è stato, senza dubbio, il 2005: ha registrato profitti pari a 36,31 miliardi di dollari.

La multinazionale conosciuta in tutto il mondo ha vissuto dei periodi altalenanti a causa di diverse accuse subite da ambientalisti e addirittura il tribunale di Washington, poiché vista come un esempio negativo tra le società occupanti un primato nel settore energetico.

Purtroppo, alla Exxon Mobil sono state rivolte accuse pesanti riguardo alla noncuranza mostrata verso l’ambiente e il clima. Per tale ragione, col tempo, sono state attuate strategie di crescita volte a rispettare l’ambiente e alla diffusione di energie rinnovabili, sempre più in voga nel settore.

Nonostante le varie difficoltà, ha sempre ottenuto un certo appoggio dagli azionisti, aumentando i propri dividendi.

Con una capitalizzazione di mercato di circa 322 miliardi di dollari, la Exxon Mobil è certamente un colosso quotato presso l’Index Dow Jones Industrial Average, il quale comprende esclusivamente le 30 società a maggiore capitalizzazione degli USA.

Investire in Exxon Mobil conviene?

Nonostante sia una società storica, la Exxon Mobil sembra reggere più che bene la competizione e gli alti e bassi registrati dal valore del petrolio.

La multinazionale si è sempre impegnata a cercare partnership e acquisizioni, in modo da accrescere le proprie entrate e, al contempo, svilupparsi sia in termini geografici che economici.

Una delle principali caratteristiche gli azionisti apprezzano della società è l’attenzione mostrata verso gli azionisti che le hanno dato fiducia, aumentando i dividendi per ben 32 anni.

Exxon Mobil punta anche ad una diversificazione delle proprie entrate (investendo su asset convenienti), in modo da acquistare una clientela in termini globali. Difatti, oltre alla commercializzazione del petrolio, si dedica alla trivellazione petrolifera, alla produzione di prodotti chimici e di energie rinnovabili.

Il marchio in questione, nonostante le diverse accuse, continua ad ottenere profitti positivi poiché punta a strategie ben elaborate, tese ad una maggiore crescita, rinnovandosi costantemente.

Innovazione, diversificazione e incremento di dividendi sono i punti chiave da considerare se si vuole investire correttamente su un titolo storico come Exxon Mobil.

Purtroppo la società, rispetto alla competizione, non investe il denaro necessario per riacquistare le proprie azioni. Ciò le rende altamente volatili, ma questo potrebbe non essere un problema. A tal proposito consigliamo di leggere la nostra guida su: perché le azioni salgono e scendono.

Comprare azioni Exxon Mobil: la soluzione CFD

Utilizzare apposite piattaforme per il trading online CFD, gli investitori hanno un margine di manovra più ampio da gestire in base all’andamento del titolo. In termini semplici, mediante questi strumenti finanziari derivati che replicano il prezzo del trend senza doverlo acquistare direttamente, si ha la possibilità di trarre vantaggi dalle oscillazioni di valore dello stesso.

Ciò significa che, con la giusta previsione di mercato, gli azionisti possono vendere allo scoperto e registrare risultati positivi anche se il titolo Exxon Mobil subisce dei ribassi.

Comprare azioni Exxon Mobil online: migliori piattaforme

La scelta d’investire online mediante apposite piattaforme sta riscuotendo sempre più consensi da traders di tutto il mondo. In effetti, i CFD appaiono come strumenti che hanno agevolato l’accesso ai mercati finanziari, sia in termini economici che di esperienza.

Prima di tutto, è bene sottolineare che le migliori piattaforme sono gratuite e non richiedono commissioni per gestire il proprio account. Con conti deposito minimi accessibili a chiunque, i miglioro broker consentono di speculare sul titolo Exxon Mobil anche a partire da 100 euro (come eToro, leggi la recensione).

In più, i principali network di trading online sono contraddistinti da un’estrema facilità d’utilizzo e sono ricchi di strumenti e funzioni di cui poter usufruire come supporto ai propri investimenti.

Naturalmente, bisogna prestare particolare attenzione ai broker selezionati. Per evitare spiacevoli sorprese, si consiglia di affidarsi a broker ESMA, cioè che rispettano le restrittive normative imposte a livello europeo e che detengono le certificazioni necessarie da parte di appositi enti.

Si tratta di un fattore fondamentale da verificare per operare correttamente e beneficiare delle potenzialità del trend statunitense XOM.

Comprare azioni Exxon Mobil con eToro

Leader nel settore, il broker eToro si è ormai guadagnato il podio tra le piattaforme migliori a cui affidarsi attualmente. Apprezzato sia da broker esperti che da principianti, fornisce una piattaforma semplice e chiara da utilizzare.

Il successo della piattaforma è, però, legato all’introduzione di due funzioni ampiamente apprezzate: Social Trading e Copy Trading.

eToro nasce come il primo network di trading online su cui poter interagire con gli altri utenti, così da scambiarsi consigli di mercato in tempo reale. In più, per i meno esperti che vogliono acquisire esperienza e, al contempo, tentare di registrare i primi profitti dal titolo Exxon Mobil, possono iniziare come copy traders.

Ognuno ha l’opportunità di selezionare dei traders professionisti e le loro mosse saranno replicate, in automatico, sul proprio profilo.

Infine, il broker consente di iniziare da un conto demo gratuito (che si può aprire qui gratis), su cui i novizi trader possono testare l’efficacia delle strategie elaborate e iniziare a comprendere il funzionamento dei mercati finanziari senza correre dei rischi reali.

Prova la funzione Copy Trading e investi in azioni Exxon Mobil copiando dai professionisti di eToro. Clicca qui per iniziare a fare Copy Trading gratis!

Ricordiamo che su eToro sono disponibili anche molte altre azioni, ad esempio è possibile:

Comprare azioni Exxon Mobil con Investous

Investous è un broker legalmente autorizzato ad operare poiché dispone delle giuste regolamentazioni europee da parte dei controlli dell’ente cipriota CySEC.

Negli ultimi anni, questa piattaforma multi-asset e innovativa, si è guadagnata la fiducia di un notevole numero di traders.

Naturalmente, offre servizi completamente gratuiti e funzioni di supporto per traders ancora poco intenditori del settore. Con la possibilità di selezione due piattaforme in base alle proprie capacità operative, Investous consente anche di aprire un conto da adattare alla propria esperienza e al proprio livello di trading.

Il broker è consigliato per l’attenzione posta al percorso formativo dei propri utenti. Offre e-book e video lezioni gratuite (da ottenere qui) di cui servirsi per acquisire le nozioni principali, sino a giungere a quelle più complesse, in modo da far vivere un’esperienza di trading positiva a chiunque.

Infine, segnaliamo la possibilità di ottenere, sempre gratuitamente, dei segnali di trading (da provare qui gratis) Si tratta di consigli di mercato elaborati da esperti e recensiti positivamente da vari utenti online. Potrebbero essere un valido aiuto per una maggiore comprensione al futuro andamento dei mercati.

Oltre alle azioni Exxon Mobil, su Investous è possibile comprare azioni Cisco e anche quelle di altre grandissime aziende come Facebook o Coca-Cola.

Comprare azioni Exxon Mobil con Trade.com

Un altro broker dalla fama internazionale è Trade.com (sito ufficiale qui). Anche in questo caso, bisogna specificare che è legalmente autorizzato ad operare grazie alla supervisione della CySEC (numero di licenza 277/14).

La piattaforma friendly ed intuitiva, consente un accesso ad un’ampia gamma di assets, così da consentire una diversificazione dei propri investimenti agli utenti.

In realtà, il broker è fortemente apprezzato per il Centro Formativo (corso di trading video gratis qui) che rende disponibile ai propri clienti, fornendogli le informazioni necessarie per investimenti consapevoli e vincenti.

Anche in questo caso, i traders hanno diverse possibilità per operare su Trade.com, selezionando la tipologia di conto più adatta ai propri bisogni. Tra questi, non può mancare il conto demo gratuito ed illimitato (lo puoi ottenere ora cliccando qui), cioè una simulazione di trading vantaggiosa sia per i più esperti che per i neofiti.

Exxon Mobil: rendimenti storici

Per analizzare al meglio un trend e comprendere le tendenze future, è necessario dare uno sguardo ai risultati raggiunti in passato.

Dopo un 2018 complicato, il 2019 è stato un anno in cui il titolo è riuscito a riscattarsi, registrando un rialzo del 16%.

La multinazionale statunitense, da sempre legata alla commercializzazione del greggio, purtroppo non può non subire, indirettamente, le fasi negative vissute dal petrolio. Si tratta di un fattore da tenere in considerazione prima di acquistare/vendere azioni Exxon Mobil.

Una caratteristica fondante che contraddistingue la Exxon Mobil Corporation da sempre sono le strategie di crescita improntate per il lungo termine, in modo da consentire al trend di stabilizzarsi e riuscire a portare a termini progetti d’innovazione e sviluppo.

Il picco è stato raggiunto dalla compagnia petrolifera leader nel settore nel 2014: le azioni erano scambiate a 88 dollari.

Negli ultimi anni, il valore per azione è sempre oscillato tra i 50 e gli 80 dollari, rendendo il trend volatile e interessante per i traders che conoscono le strategie migliori da adottare in questi casi.

Exxon Mobil: previsioni per il futuro

Purtroppo, investire in compagnie occupanti il settore energetico e, in particolar modo, quello petrolifero non è sempre facile.

A causa di diverse problematiche politico-economiche, si sta registrando una crescita lenta nel rialzo dei prezzi del greggio, causando un conseguente arresto anche per tali società.

Nonostante questo, gli analisti prevedono per il titolo Exxon Mobil un rialzo del 36,25% nel 12 mesi.

Il motivo di questa stima è dovuto alla volontà della multinazionale statunitense di ampliare i territori legati alla trivellazione e di esportare nuovi impianti di gas naturale in diversi Paesi del Sud America.

Anche se negli ultimi tempi i margini di crescita per la XOM sono apparsi rallentati, la compagnia continua ad imporsi prepotentemente tra i trend più importanti della Borsa di NY, poiché continua ad attuare piani per stimolare gli azionisti.

Analizzando il trend sul breve periodo, gli esperti consigliano di tener d’occhio le fasce di prezzo tra cui si muove la Exxon Mobil, rivelandosi interessante soprattutto per traders che amano il rischio.

Una forte ondata di stimolo per gli investitori è stato il lancio del progetto “Outlook For Energy” basato sulla diffusione di energie rinnovabili per ridurre l’impatto ambientale, di cui spesso la stessa società è stata accusata.

Comprare azioni Exxon Mobil? Il titolo è promettente

Si tratta di un piano per il futuro visto di buon occhio, in quanto si basa sulle esigenze dei consumatori e sulla domanda di energia che, senza dubbio, crescerà di anno in anno. Dunque, la Exxon Mobil sta lavorando per soddisfare la richiesta mondiale, rispettando l’ambiente e ottenendo il consenso degli ambientalisti.

La società Exxon Mobil sta infatti investendo per una propria crescita, in modo da riuscire a non perdere terreno in un settore competitivo come quello energetico.

Infine, il trend statunitense appare ancora pieno di risorse da poter mettere in gioco per assicurarsi una completa fiducia da parte di investitori e azionisti. Naturalmente, c’è bisogno di vedere come i fattori geopolitici ne influenzeranno l’andamento e con quali modalità la multinazionale storica intende rispondere ad una stasi economica a livello mondiale.

In conclusione

Tra i titoli più controversi del mercato, c’è senza dubbio la Exxon Mobil: società al centro di polemiche che, nonostante tutto, si è assicurata una progressiva crescita negli anni.

Con cifre e risultati da capogiro, è riuscita ad ottenere un ruolo di fondamentale importanza. Oggi non ha pari nella produzione e commercializzazione di energia e, soprattutto, nel settore petrolifero.

Nonostante si tratti di una multinazionale attualmente con margini di sviluppo poco rilevanti, potrebbe rivelarsi più che appetibile sul lungo termine.

Si consiglia, per sfruttare a pieno le potenzialità del titolo Exxon Mobil, di fornirsi del broker che faccia da giusto supporto al proprio piano d’investimento. In tal modo, sia i guru del trading che i meno esperti potranno avere chances concrete di trarre benefici dal marchio XOM.

Ci sono concrete chance di incrementare il proprio capitale con un accesso semplice e rapido ai mercati finanziari.

Infine, consigliamo di non sottovalutare i rischi legati ad investimenti del genere. Considerando che nessun investimento è mai sicuro al 100%, solamente i traders che riusciranno a gestirlo mediante le giuste strategie potranno ottenere i risultati sperati comprando azioni Exxon Mobil.

