Comprare azioni IBM: guida completa e come iniziare

IBM è uno dei marchi leader dell’industria informatica ed è fondamentalmente legato a tutto quello che riguarda quel settore, si tratta di una delle aziende a maggiore capitalizzazione sul NASDAQ. La sua attività è diffusa in quasi tutte le dimensioni di ciò che è tecnologico che si tratti di gadget o di software. IBM è la più grande azienda informatica del mondo con un fatturato miliardario. È il più grande fornitore al mondo dei seguenti servizi:

servizi informatici

investimenti in hardware

noleggio e finanziamento

Circa 329.000 dipendenti fanno parte dell’azienda e il suo business è fiorente in quasi 170 paesi. International Business Machine (questo è lo scioglimento dell’acronimo IBM) è ormai un gigante dell’informatica e continua sempre ad espandersi.

In questa guida facciamo un’analisi approfondita di IBM per capire che tipo di opportunità offre. In più parleremo delle piattaforme consigliate per iniziare subito a comprare azioni IBM come eToro (sito ufficiale qui).

Grazie a una piattaforma semplicissima da usare eToro è un’opportunità oggi aperta a tutti per negoziare su IBM e moltissime altre aziende. Inoltre, eToro offre la possibilità di investire anche copiando in automatico gli investimenti di altri operatori specializzati con il servizio Copy Trading: si può provare tutta l'offerta del broker gratis qui.

Comprare azioni IBM: analisi dell’azienda

IBM è azienda molto attiva che offre un numero di servizi davvero importante, cerchiamo di fare il punto sui principali. Offre oggi un’ampia gamma di servizi per lo storage di dati, oltre a server con enormi dispositivi di storage e un database sicuro per i server stessi.

IBM ha dato anche un buon contributo nella ricerca spaziale con IBM ThinkPad 750. Inoltre, ha ideato un software di monitoraggio ambientale nel 1999 che ha contribuito alla gestione e alla protezione dell’ambiente.

Tra i primati dell’azienda annoveriamo la creazione del system/390 di IBM che è il computer mainframe più potente al mondo. Molte tecnologie efficienti dal punto di vista dei costi sono state sviluppate da IBM: invece del chip di silicio puro, ad, esempio, tempo addietro l’azienda introdusse una nuova tipologia di chip con l’aggiunta di un nuovo elemento: il germanio.

Quali sono Vision e Mission aziendali?

IBM si impegna a guidare l’invenzione, lo sviluppo e la produzione delle tecnologie informatiche più aggiornate del settore, che comprendono software, sistemi informatici, microelettronica e sistemi di salvataggio dati. Traduce queste tecnologie avanzate in valore per i suoi clienti fornendo soluzioni professionali, servizi e attività di consulenza in tutto il mondo.

L’attività principale di IBM è quella di trovare soluzioni per la sua vasta gamma di clienti che utilizzano tecnologie avanzate. I suoi clienti sono costituiti da utenti individuali, aziende specializzate e istituzioni come i governi, la scienza, la difesa, le organizzazioni spaziali ed educative.

La strategia principale di IBM è quella di fornire ai clienti un servizio ad alto valore aggiunto utilizzando i suoi server. La strategia usata può essere divisa in 4 parti:

Riallocazione delle risorse per migliorare il business relativo ai server, ridurre i costi operativi e aumentare il livello di efficienza. Persecuzione di obiettivi innovativi per i suoi clienti, partner e in altre relazioni. Vengono acquisite le attività che contribuiscono strategicamente al suo portafoglio. Mantenimento della propria leadership nel business in rapida evoluzione puntando su servizi ad alto valore basati sull’innovazione e generando al tempo stesso rendimenti elevati e costanti sul capitale investito per i propri azionisti.

Le attività di ricerca e sviluppo e le operazioni di IBM differenziano la società dai suoi concorrenti. IBM spende ogni anno circa 5-6 miliardi di dollari per la ricerca e lo sviluppo, compresi i costi del software capitalizzati, concentrando i propri investimenti in opportunità di crescita elevata.

Comprare azioni IBM: i competitor

Per pensare di speculare in borsa su un titolo è bene analizzare anche chi sono i suoi principali competitor. Tutto quello che avviene in un settore deve essere oggetto di studio per capire come i grandi marchi si influenzano a vicenda e come la crescita dell’uno può impattare gli altri. Per IBM indicheremo principalmente 3 competitori:

Hewlett Packard è un’azienda di I.T. che produce e vende Personal Computer (PC), software, servizi e soluzioni I.T. (information technology) a grandi imprese, medie imprese e singoli consumatori. L’azienda è stata fondata nel 1939 negli USA con sede a Palo Alto, California. Ha un organico di oltre 5.000 dipendenti e a metà anno 2017 il suo fatturato sfiorava i 100 miliardi di dollari, con una capitalizzazione di mercato di circa 14 miliardi di dollari. XEROX: nelle statistiche di fine anno 2017, Xerox aveva una capitalizzazione di mercato di quasi 8 miliardi di dollari, un valore di vendita di circa 16 miliardi di dollari e circa 40.000 dipendenti. La società è stata fondata nel 1906 negli Stati Uniti e ha la sua sede centrale a Norwalk, Connecticut. Nel 2017, Xerox, uno dei marchi più importanti al mondo, è stato classificato come uno dei principali datori di lavoro al mondo. Accenture: è stata fondata nel 1989 per fornire servizi e soluzioni informatiche a vari settori, ad esempio l’industria delle telecomunicazioni, la sanità e i servizi pubblici, il settore bancario e assicurativo, l’industria energetica e così via. Classificatasi al 204° posto nella classifica di Forbes, Accenture ha realizzato vendite per circa 40 miliardi di dollari nel 2017. Il suo Market Cap. per lo stesso anno è stato di circa 80 miliardi di dollari e gli impiegati sono circa 500.000 persone in tutto il mondo.

3 buone ragioni per comprare azioni IBM

La International Business Machines è riuscita a superare le aspettative con i suoi andamenti recenti, e ha fornito indizi per la crescita dei ricavi e degli utili anche per i prossimi anni. Il titolo ha avuto una tendenza al ribasso per molto tempo, poiché la trasformazione dell’azienda non è riuscita a tradursi in una crescita sostenibile.

Quel periodo doloroso potrebbe finalmente essere finito. Ci sono alcune buone ragioni per acquistare le azioni, noi ne abbiamo individuate almeno 3:

1 – L’acquisizione di Red Hat

IBM ha caricato il suo bilancio con il debito per l’acquisizione della società di software open source Red Hat. Anche se non c’è garanzia che l’affare da 34 miliardi di dollari non si concluderà con una delusione, Red Hat presenta a IBM alcune significative opportunità di crescita.

Red Hat stessa stava crescendo ad un solido tasso a due cifre prima dell’acquisizione. L’acquisizione ha rafforzato la posizione di IBM nel mercato del cloud ibrido fin dal primo giorno. La combinazione di IBM e Red Hat è potente, perché IBM ha ora l’opportunità di lanciare il software Red Hat per i suoi grandi clienti.

Il tasso di crescita del fatturato di Red Hat ha accelerato la crescita del fatturato stesso di IBM. Sebbene IBM ha pagato un prezzo molto alto per Red Hat, l’accordo potrebbe finire per essere la chiave per il ritorno di IBM alla crescita sostenibile.

2 – Compagnia di investimenti

Come abbiamo visto già nel paragrafo precedente IBM è una società che non ha paura di fare investimenti. La sua crescita e solidità nel corso degli anni sono spesso derivate da coraggiose acquisizioni che hanno reso la società il colosso che è adesso. Molti analisti la considerano un’azienda in pieno giudizio di buy proprio perché le misure adottate per la crescita porteranno i loro frutti.

È noto come IBM reinvesta praticamente tutti i suoi profitti in ricerca e sviluppo e questo è l’atteggiamento giusto per avviarsi su un trend positivo che possa durare diversi anni.

3 – Speculare su IBM anche in periodo di ribassi

Infine, ricordiamo che grazie ai broker di cui parleremo a breve non è tanto importante che l’azienda cresca per poterci guadagnare. Grazie al trading CFD, che permette di investire in azioni anche senza acquistarle direttamente investire in IBM diventa profittevole anche nei periodi di ribasso.

Sulle piattaforme di trading CFD (che rendono disponibili contratti per differenza su IBM) l’importante è che il prezzo delle azioni sia volatile in modo tale da poter registrare profitti considerevoli. Come abbiamo visto nella nostra analisi IBM è sicuramente un’azienda molto volatile che conosce grandi rialzi e ribassi, quindi è l’ideale per fare trading online con i CFD.

Comprare azioni IBM: piattaforme consigliate

Come hai compreso IBM è sicuramente un’azienda da prendere in considerazione per fare investimenti. Come colosso della tecnologia è una delle aziende più appetibili del mercato americano e sarebbe proprio un peccato se non entrasse a far parte del portafoglio di investimento di chiunque si interessi di azionario.

Tuttavia, nessun investimento è vantaggioso se non si dispone dei giusti strumenti per farlo. Oggi è possibile rivolgersi a eccellenti intermediari per operare sull’azionario americano, europeo e asiatico senza pagare alcuna commissione. Recensiamo qui brevemente le piattaforme consigliate.

eToro: copy trading e social trading

Con centinaia, se non migliaia di broker online che ora consentono di scambiare una gamma completa di attività con un semplice clic, scegliere a quale piattaforma affidarsi può essere un compito difficile.

Non è un caso, però, se gli iscritti a eToro (visita il sito ufficiale qui) sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi anni. Con il broker che ora dichiara di servire oltre 10 milioni di utenti provenienti da tutto il mondo.

Su eToro è disponibile un ampio range di asset per il mercato azionario. Ricordiamo che su questa piattaforma si possono comprare azioni Google e si possono anche comprare azioni Nexi.

eToro le funzioni social: i vantaggi

Agli utenti di certo piace molto la funzione di social trading disponibile su eToro. In poche parole, la piattaforma ha un aspetto un po’ “Social Media”, nella misura in cui gli investitori possono comunicare tra loro in un ambiente pubblico.

Ad esempio, se il prezzo dell’oro è sceso improvvisamente del 2%, gli utenti possono condividere le loro intuizioni sul perché questo è successo e su dove il mercato è destinato a dirigersi. Questo è un GRANDE vantaggio per chi vuole investire online.

Inoltre, il social trading permette anche di visualizzare i risultati di altri trader. Non solo questo mostra ogni singolo trade che l’investitore in questione ha effettuato, ma è anche possibile visualizzare il portafoglio dell’investitore e… Copiare le sue operazioni.

Se il trader analizzato è un Popular Investor (un investitore riconosciuto da eToro come professionista molto seguito e copiato), anche tu puoi iniziare a copiare tutti gli investimenti che fa. Basta cliccare sul pulsante “Copia” e alla prossima operazione che egli farà la replicherai anche tu sul tuo profilo.

Scopri di più sul copy trading: guarda il video che lo spiega qui e iscriviti gratis al broker.

Investous: formazione e segnali per l’azionario

Investous è un broker di forex e CFD relativamente nuovo che è regolamentato e autorizzato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Offre un accesso competitivo ai mercati, consentendo all’utente di investire in oltre 270 attività negoziabili.

Inoltre, Investous ha opzioni di trading con CFD in una serie di diverse attività azionarie (ad esempio permette di comprare azioni Facebook oppure di comprare azioni Netflix), tra le tipologia di asset disponibili ricordiamo il forex, indici, criptovalute e materie prime.

Investous offre agli utenti l’accesso a due piattaforme di trading, una è la ben nota piattaforma MetaTrader 4 (MT4), che consente il trading mobile senza interruzioni via iOS, Android o Windows, e l’altra la nota piattaforma WebTrader.

Tra i servizi esclusivi di Investous ricordiamo inoltre:

I segnali di trading: per investire nell’azionario possono tornare molto comodi i segnali di trading offerti dal broker. Si tratta di messaggi da parte del provider che riportano informazioni su asset vantaggiosi su cui investire e come farlo in maniera efficace. Prova il servizio segnali di trading: iscriviti gratis a Investous qui .

per investire nell’azionario possono tornare molto comodi i segnali di trading offerti dal broker. Si tratta di messaggi da parte del provider che riportano informazioni su asset vantaggiosi su cui investire e come farlo in maniera efficace. Prova il servizio segnali di trading: . L’e-book di trading: chi non si sente molto ferrato per gli investimenti nell’azionario inoltre, può trarre molto giovamento dalla lettura della guida di Investous sui mercati finanziari. Qui si possono trovare molti consigli utili per migliorare sin da subito le proprie performance e migliorare i profitti ottenuti. Clicca qui per ottenere l'e-book di Investous ora, è gratis!

Trade.com: conto demo e video corsi

Trade.com (visita qui il sito ufficiale) è un broker che offre ai propri clienti l’accesso al trading di Contratti per Differenza (CFD) in una varietà di asset. I clienti di Trade.com possono negoziare CFD su azioni, indici, forex, valute criptate, materie prime, obbligazioni ed ETF.

I clienti di Trade.com possono scegliere tra la piattaforma di trading WebTrader o la popolare e più personalizzabile piattaforma MetaTrader4 (MT4). Entrambe le piattaforme offrono ai trader l’accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, si calcola che il broker offra accesso a oltre 2100 asset.

Trade.com sostiene di adottare un approccio in tre fasi per servire la comunità di trading:

Offrire un’istruzione che consenta ai trader di apprendere diversi metodi e strategie. Per rendersene conto basta visionare i video corsi del broker, davvero materiale eccellente per capire come investire nell’azionario. Clicca qui per vedere i video corsi gratis. Fornire informazioni e analisi pertinenti sul suo sito in modo che i trader possano prendere decisioni informate. Offrire ai trader l’accesso a una piattaforma sicura che fornisce l’accesso a molti strumenti finanziari.

Gli investitori che cercano un’esperienza di trading online regolamentata e l’accesso a un menu molto ampio di CFD dovrebbero prendere in considerazione Trade.com.

Tra le altre azioni disponibili ricordiamo che su Trade.com si possono anche comprare azioni Ferrari e comprare azioni Amazon.

Comprare azioni IBM: conclusioni

Tra le azioni disponibili oggi quelle IBM sono tra le più liquide e le più volatili in assoluto, proprio per questa ragione noi consigliamo di farle entrare nel proprio portafoglio di invesitmenti.

Tra le aziende americane, tutte le major dovrebbero essere inserite nelle proprie mire di mercato. Certo non è possibile fare analisi su tutti i titoli disponibili nelle borse mondiali, ma azioni come quelle dell’IBM, Facebook, Google e altri titoli del genere dovrebbero essere monitorate.

Nel nostro portale trovi tutte le guide apposite per investire nelle migliori aziende al mondo. Ma se non ti senti pronto a entrare nel mercato azionario allora puoi anche passare a leggere direttamente la nostra guida: investire in azioni e prepararti al massimo su quello che ti aspetta.

