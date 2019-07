Cos’è trading online

Cos’è il trading online? Il trading online è un’attività finanziaria che genera profitti a partire dalle oscillazioni dei mercati finanziari. Capire il significato di trading online è fondamentale per evitare di commettere errori pericolosi. Pensare che fare trading significhi giocare, ad esempio, è il miglior modo per perdere soldi.

L’interesse per il trading finanziario cresce ogni giorno di più ma spesso ci rendiamo conto che coloro che vogliono diventare trader sanno molto poco (o qualche volta anche niente) del trading online. Ci sono casi (verificati personalmente) di persone che sognano di fare trading onlin ema non sanno cos’è il trading online…una situazione davvero paradossale che poi porta a perdere soldi.

Fare trading online consiste nell’ottenere un profitto, più o meno elevato, sfruttando le variazioni dei mercati finanziari. La parola on line si riferisce al fatto che l’attività viene svolta utilizzando broker che mettono a disposizione un software o una pagina web per immettere gli ordini. La forma più semplice di trading on line consiste nel comprare e vendere asset quotati sui mercati finanziari. Diciamo che questa è anche la forma storicamente predominante ma non la forma più comoda e soprattutto la più conveniente di trading finanziario.

E’ facile capire il perché: se si deve acquistare un titolo finanziario, si ottiene un profitto solo quando il titolo sale, altrimenti si perde. Il modo migliore per fare trading online è dunque quello di utilizzare strumenti derivati come CFD e opzioni binarie. In questo caso è possibile ottenere un profitto sia quando il prezzo del titolo aumenta sia quando il prezzo del titolo scende. Non è un caso che tutti gli esperti di trading on line utilizzano gli strumenti derivati. Ad acquistare titoli sono rimasti, ormai, solo i membri del parco buoi. Ma a loro, si sa, in fondo piace perdere soldi.

Questa semplice introduzione ci fa capire che il trading online non è un modo per fare soldi facili come si legge fin troppo spesso sui forum finanziari. Per molti trader principianti, fare trading online significa aprire un conto e aspettare comodamente seduti in poltrona di diventare ricchi. Non funziona così. E’ possibile diventare ricchi con il trading on line, su questo non ci sono dubbi, ma per arrivare ad un traguardo del genere bisogna lavorare e impegnarsi tantissimo. Non ci si può fermare nemmeno un secondo, bisogna studiare e sperimentare.

Migliori piattaforme trading online

Cos’e’ un trader

Un trader è una persona che si occupa, in modo professionale o meno, di trading on line. Si tratta di una persona che dispone di un capitale iniziale (sono sufficienti poche centinaia di euro), di una connessione a internet e di un conto aperto presso un broker on line. Grazie a questi semplici elementi, è in grado di operare sui mercati finanziari internazionali, senza limiti per ottenere profitti o anche perdite. Nessuno è infatti in grado di garantire profitti sicuri quando si fa trading online, su questo non ci sono dubbi. Il trading può comportare profitti elevati ma anche perdite e non è possibile avere certezze. E’ evidente che il bravo trader, con una strategia vincente, di solito guadagna (e alcuni diventano ricchi) mentre il trader poco bravo perde soldi. Ma anche il miglior trader ha delle operazioni che chiudono in perdita. Chiunque prova a vendere un segreto, un trucco o una strategia sicura al 100% è un truffatore patentato.

Concludiamo questo paragrafo ricordando quello che un trader non è. Non è una persona che vive perennemente ai bordi di una piscina dove si svolgono regolarmente feste o orgie. E’ una persona seria, che si impegna e lavora per raggiungere i suoi obiettivi. Chi pensa al trader in questo modo non sa cos’è il trading online.

Ma chi ha diffuso questa immagine del trader? Una parte della colpa c’è l’ha Hollywood, basta pensare al film The Wolf of Wall Street con Leonardo di Caprio che racconta la vita dorata di Jordan Belfort. In questo caso i bagordi erano reali, ma solo 1 trader su 1.000 vive così.

Poi ci sono i tanti truffatori: queste persone hanno tutto l’interesse a far credere che il trading online sia facile, che non serve nessun tipo di competenza e che tutti possono vivere una vita stellare. Parliamo, insomma, di truffe come Bitcoin Code e simili, truffe che sappiamo già portano a perdere tutto il denaro investito.

Corsi borsa

Cos’è il trading online: Strategie

Ottenere guadagni con il trading online non è difficile ma bisogna porre la massima attenzione nella strategia che si decide di applicare. Una strategia di trading vincente potrebbe comportare profitti veramente molto elevati. Una strategia perdente, invece, potrebbe appunto causare delle perdite in denaro.

Il trading online dunque non è un metodo per fare soldi e non è una truffa tutto dipende dalla strategia di trading che si decide di applicare. Ovviamente questo discorso sulla strategia vale solo e soltanto se si sono scelte le migliori piattaforme di trading online. In caso contrario, anche la migliore strategia di trading potrebbe comportare delle perdite piuttosto consistenti.

Per dirla in altre parole: anche il trader migliore, quello che applica strategie di guadagno che funzionano davvero, può perdere soldi se finisce su un broker che truffa. Magari riempirà il suo account di soldi e non potrà ritirarli. Oppure, semplicemente i soldi spariranno senza lasciare traccia.

Fatta quindi la premesse che è assolutamente necessario utilizzare una piattaforma di trading autorizzata e regolamentata, che cos’è una strategia di trading online? Una strategia di trading è un sistema concettuale che prevede delle azioni in risposta ai comportamenti del mercato, in modo da ottenere un profitto.

Facciamo un esempio di una strategia di trading semplicissima: comprare sulle cadute di prezzo. Se il valore di un asset quotato sui mercati finanziari cade, molti trader comprano nella speranza che il valore possa riprendersi. E’ una buona strategia, a patto che la caduta del valore dell’asset sia dovuta a cause contingenti. Insomma, se un’azienda sta per fallire, è ovvio che il valore della sua azione cadrà ma è altrettanto ovvio che non si riprenderà mai più (probabilmente anzi il titolo smetterà di essere quotato perché l’azienda fallirà).

Le strategie di trading online non possono essere quindi troppo semplici: comprare sui crolli per approfittare dei rimbalzi è un ottimo modo per operare sui mercati ma è anche vero che per riuscirci bisogna capire se il crollo è dovuto ad un contraccolpo psicologico (e quindi l’azione si riprenderà velocemente) oppure è dovuto ad una situazione seria, quindi il valore dell’azione è destinato a scendere ancora.

Insomma, bisogna usare la testa. Pensare che una strategia di trading sia un modo per operare in modo automatico è completamente sbagliato: chi lo pensa non ha capito cos’è il trading online.

Esistono comunque dei modi per seguire automaticamente strategie di trading: ma non è la stessa cosa. Con queste modalità è possibile ottenere (gratuitamente o a pagamento) delle indicazioni precise sulle operazioni di trading da fare (in qualche caso le operazioni vengono anche eseguite in modo completamente automatico). Vediamo in dettaglio in che modo è possibile ricevere queste indicazioni.

Strategie di social trading

La prima modalità per fare trading online seguendo strategie in modo automatico è il social trading. In effetti, si tratta della modalità preferita da molti principianti del trading online.

Il social trading consiste nel copiare, in modo completamente automatico, quello che fanno gli altri trader. In teoria si potrebbe copire qualunque trader, nella pratica ovviamente si sceglie di copiare solo e soltanto i migliori.

Il social trading non è una buona strategia in sè così come non è una cattiva strategia: tutto dipende dal modo in cui si scelgono i trader da copiare. Se si riesce a scegliere trader che adottano strategie vincenti e che di solito guadagnano, allora si guadagna. Se invece si scelgono trader perdenti, si perde.

Un primo trucco utilissimo per massimizzare i guadagni con il social trading consiste nel selezionare accuratamente i guru da copiare, esaminando con cura tutta la loro storia passata. In questo modo si può evitare di copiare, ad esempio, quei trader che magari hanno avuto una sola operazione fortunata e che invece, di solito, non guadagnano praticamente nulla.

Un altro importantissimo elemento di qualunque strategia di social trading è la diversificazione: anche se si pensa di aver trovato il miglior trader della storia, non ci si può limitare a copiare solo lui. Tutti possiamo avere delle giornate negative, anche i migliori trader. Ecco perché è sempre meglio seguire un gruppo di guru piuttosto che uno solo.

Con questa semplicissima strategia si possono evitare le perdite: anche se uno dei trader copiati sbaglia, le perdite generate saranno più che compensate dai profitti degli altri. Tutti i guru copiati devono essere bravi, capaci e con uno storico positivo: se si copia un gruppo di capre, ovviamente, si finisce solo per incrementare le perdite.

Quali sono le migliori piattaforme di social trading? Il social trading è una grande idea ma di difficile realizzazione: in fondo i trader bravi potrebbero essere restii a farsi copiare. Inoltre, il livello del software di trading necessario al social trading è davvero elevatissimo.

Le altre piattaforme di social trading purtroppo non funzionano bene dal punto di vista tecnico oppure non hanno un numero sufficiente di esperti di trading da copiare e quindi sono inutili.

eToro funziona davvero e l’80% dei trader che copiano guadagna. Qual è il segreto di eToro? Per prima cosa, è una piattaforma rodata, online da moltissimi anni e che viene migliorata continuamente.

In secondo luogo, eToro ha trovato una soluzione geniale al problema dei guru che non vogliono farsi copiare: li paga. I grandi trader vengono premiati in denaro contante in base al numero dei follower. Quindi, più un guru viene copiato e più guadagna. Per questi grandi personaggi non è difficile ottenere un profitto superiore ai 10.000 euro mensili. Per questo motivo sono molto disponibili con i trader principianti e cercano di aiutarli in tutti i modi possibili.

Strategie di trading con i segnali

Un altro modo utilizzato dai principianti che non sono in grado di elaborare la propria strategia di trading online è utilizzare i segnali. I segnali sono indicazioni precise su operazioni da fare sul mercato per ottenere un profitto.

Utilizzare i segnali di trading è un modo sicuro per ottenere un profitto? Chi sa cos’è il trading online (e speriamo che a questo punto anche tu abbia capito a fondo cosa sia il trading) sa bene che non c’è nulla di sicuro e che tutto dipende.

Nel caso dei segnali, tutto dipende da chi elabora il segnale. Molti trader principianti esaltano i segnali e pensano che diventeranno ricchi proprio grazie ai segnali di trading online. Purtroppo, nella maggior parte dei casi non funziona così.

Un segnale di trading è semplicemente il consiglio di eseguire un’operazione sui mercati (esempio: comprare Ripple). Sta al trader che riceve il segnale decidere se eseguire l’operazione richiesta oppure non farlo: la responsabilità è sua.

Non c’è nessuna garanzia che l’operazione vada a buon fine: abbiamo fatto l’esempio di comprare Ripple. Se il valore di Ripple aumenta, l’operazione eseguit produrrà un profitto, altrimenti una perdita. A priori non si può sapere.

Un servizio di segnali di trading online può essere valutato solo a posteriori, esaminando i risultati ottenuti. Ovviamente sarebbe d’aiuto esaminare con cura la storia del servizio di segnali. Peccato che molti dei servizi sono a pagamento e che lo storico, in quei pochi casi in cui è disponibile, sia manipolato.

In pratica, bisogna andare molto cauti con i segnali di trading: molto spesso ci si deve fidare del marketing altisonante di qualche mentecatto che prova a rivendere servizi pessimi.

Il rischio non è solo quello di farsi derubare: se i segnali di trading che si ricevono sono sbagliati, si perdono molti soldi. Per questo motivo la selezione del servizio di segnali di trading online da utilizzare deve essere veramente accurata.

Cos’è il trading online: i rischi

In questo articolo approfondito non possiamo trascurare un dettaglio molto importante: il trading online è rischioso. Molto spesso si dimentica che fare trading online può comportare anche dei rischi di perdita. Ci sono vari fattori di rischio che si devono tenere in considerazione:

Rischi legati alla piattaforma

Rischi legati al trader

Rischi legati al mercato

Rischi legati alla piattaforma di trading

Uno dei peggiori rischi (forse il più grande in assoluto) di chi comincia a fare trading online è quello di scegliere in modo sbagliato la piattaforma di trading. Non tutte le piattaforme di trading, purtroppo, sono uguali. Ci sono piattaforme di altissimo valore, che offrono grandi oppotunità ai clienti, e piattaforme che invece fanno perdere soldi o che addirittura truffano i clienti.

Il problema di coloro che iniziano a fare trading online sta proprio nel fatto che non sanno nulla: quindi sono facilmente vittime di truffatori senza scrupoli che promettono guadagni facili che non esistono, di piattaforme non autorizzate e regolamentate o di piattaforme, che pur essendo legali, applicano commissioni di trading e quindi fanno diminuire sensibilmente i profitti.

Rischi legati ai trader

Molti trader iniziano a operare sui mercati finanziari senza nemmeno sapere bene cos’è il trading online. Hanno sentito di qualche amico o parente che ha cominciato a guadagnare valanghe di soldi con il trading online e vogliono farlo anche loro. Iniziano pensando che sia una specie di gioco, non dedicano molto tempo, non si impegnano e non studiano. Risultato? Non guadagnano nulla e si convincono che il trading online sia una truffa e che, magari, gli amici e parenti che si vantano di fare soldi con il trading online stanno mentendo.

Il trading online è una cosa seria: per ottenere profitti ci vuole studio, applicazione, impegno, ore di lavoro tutti i giorni. Non è un gioco, in nessun caso. E i soldi non sono mai facili. Nemmeno nel caso di eToro, che è un sistema che funziona automaticamente, ci vuole tempo e impegno per selezionare accuramente i trader da copiare. Altrimenti il rischio è quello di perdere soldi, molti soldi.

Rischi legati al mercato

Fino a questo momento abbiamo analizzato i rischi di trading online legati alla piattaforma e quelli legati al trader: sono rischi che tutto sommato si possono controllare in maniera estremamente semplice: basta scegliere una piattaforma di trading adeguata (gratuita, senza commissioni e sicura) e impegnarsi seriamente.

I rischi legati al mercato, invece, non si possono eliminare del tutto: i mercati non possono essere previsti correttamente nel 100% dei casi, ci sono situazioni che sfuggono alla predizione del migliore dei trader. Questo significa che anche il miglior trader potrebbe sbagliare qualche operazione. La differenza tra un grande trader e un trader perdente è solo nelle proporzioni: il grande trader è colui che ha più operazioni che chiudono con il successo che in fallimento.

I rischi di mercato fanno parte del gioco e non possono essere eliminati: tuttavia possono essere limitati enormemente. Come? Con una semplice strategia di money management: ancora una volta la diverisificazione dei rischi. Il capitale a disposizione va suddiviso in piccole quote, ad esempio ognuna del 2% del valore complessivo del capitale destinato a fare trading online.

Su ogni singola operazione si dovrà utilizzare esclusivamente una quota del 2% del capitale totale: in questo modo anche se un’operazione chiude in perdita, i risultati saranno comunque compensati dalle operazioni che chiudono in profitto. Questa semplice tecnica consente di controllare molto bene i rischi di mercato.

Un altro modo per controllare sempre in modo accurato i rischi legati ai mercati finanziari è quello di impostare gli stop loss per tutte le operazioni: uno stop loss è un’istruzione per la piattaforma di trading che indica qual è il livello massimo di perdita che si è disposti a subire su ogni operazione. Impostando gli stop loss è quindi possibile limitare in modo incredibile i rischi di perdita.