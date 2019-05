Iq Option è uno dei broker per trading online più famosi a livello europeo e moltissimi trader, soprattutto tra quelli che hanno meno esperienza, preferiscono utilizzare questo broker per la sua grande semplicità.



In effetti il broker Iq Option presenta una caratteristica che molti trader principianti apprezzano particolarmente: è possibile cominciare a fare trading online con un capitale iniziale di appena 10 euro. In pratica, Iq Option ha abbattuto completamente tutte le barriere di ingresso al trading: operare con Iq Option è davvero semplice, anche per chi è veramente alle prime armi e, allo stesso tempo, tutti possono fare trading online visto che il capitale necessario è appena di 10 euro.

Ricordiamo anche che con Iq Option non è assolutamente necessario effettuare un deposito, visto che è possibile operare in modo completamente gratuito in modalità demo. La demo di Iq Option è aperta a tutti, non presenta vincoli nè limitazioni.

In pratica, ti puoi iscrivere gratis a Iq Option e utilizzare la demo per mesi o anni, senza che nessuno ti dica assolutamente nulla. E’ tuo diritto farlo. Dopo tutto Iq Option è il modo migliore per imparare veramente a fondo i mercati finanziari, senza rischi e senza necessità di spendere un grande capitale.

Come iscriverti a Iq Option

Iniziara a fare trading online con Iq Option è veramente molto semplice

Avrai a disposizione da subito l’eccezionale conto demo gratuito di Iq Option e potrai iniziare a fare trading senza limiti e senza vincoli. Se desideri operare con denaro reale, puoi anche effettuare quando vuoi il tuo primo deposito. L’importo minimo è di appena 10 euro.

IQ Option è una truffa?

Molti di coloro che iniziano o vorrebbero fare trading online hanno paura delle truffe. E fanno bene: le truffe nel trading online sono tante e hanno danneggiato migliaia di persone. Abbiamo anche scritto un articolo proprio dedicato ai segni per riconoscere le truffe di trading.

La domanda quindi è legittima: Iq Option è una truffa oppure ci possiamo fidare? Ebbene, la risposta è che Iq Option funziona bene e garantisce elevatissimi standard, essendo un broker autorizzato e regolamentato.

Che cosa significa questo? Che Iq Option è dotato di una regolare licenza europea (valida quindi anche in Italia) e deve sottostare alla rigorosa normativa comunitaria per la protezione del capitale del cliente. Iq Option è regolata dalla Cysec con numero di licenza 247/14.

Il rispetto della normativa è controllato in maniera molto stringente dalle competenti autorità di vigilanza. In Italia è la CONSOB che si occupa di questi controlli.

Detto in altre parole, Iq Option non è una truffa e non potrebbe truffare i suoi clienti nemmeno volendo visto che ci sono le autorità di vigilanza europea che controllano strettamente il comportamento del broker e procederebbero con sanzioni immediate alla minima irregolarità.

Aggiungiamo, per completezza, che il nostro è solo un discorso teorico: in realtà il management di Iq Option, nel corso degli anni, si è sempre dimostrato estremamente corretto e rispettoso dei diritti dei trader. Si tratta di persone veramente oneste che ci tengono particolarmente alla loro credibilità.

Un altro elemento importante che ci dimostra la serietà e l’affidabilità di Iq Option è che Iq Option paga regolarmente i suoi trader, senza inventare problemi e senza porre inutili ostacoli burocratici.

Questo è un elemento molto importante: ci sono tanti broker, in effetti, che non pagano o che richiedono un numero elevato di passaggi burocratici inutili per la richiesta del pagamento. Si tratta di metodi scorretti per trattenere il denaro dei trader. Iq Option è molto più seria e corretta: il denaro dei trader viene pagato a semplice richiesta, gli unici adempimenti richiesti sono quelli previsti dalla normativa europea contro il riciclaggio di denaro (il fatto che sia un broker regolamentato impone che la legge sia rispettata nei minimi dettagli).

Inoltre, il broker IQ Option ha vinto numerosi premi, ecco i più importanti:

Fastest Growing Brand, Europe da parte di Global Brands Magazine;

Best Mobile Trading Platform Europe da parte di International Finance Magazine;

Best Broker Europe” da parte di Global Banking & Finance Review;

Most Innovative Platform Global” da parte di International Finance Magazine;

L’elenco è effettivamente molto più lungo, abbiamo fornito solo alcuni dei premi più significativi che riconoscono l’elevata qualità di Iq Option e dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, che non è assolutamente una truffa, anzi è uno dei broker per il trading online che funziona meglio.

uno dei broker per il trading online che funziona meglio.

I vantaggi di IQ Option

Adesso che abbiamo capito che il broker IQ Option è un broker sicuro e regolato, è bene passare subito alle caratteristiche più importanti, ovvero i vantaggi del broker. Uno dei vantaggi più grandi di Iq Option è che si tratta del broker che offre il deposito minimo più basso (appena 10 euro) e anche il capitale minimo su ogni operazione (1 euro).

Questo significa che è possibile operare un capitale davvero molto piccolo e alla portata di tutti, rispettando comunque i vincoli di un corretto money management visto che il valore della singola operazione può anche essere di un singolo euro.

Ecco tutti gli altri vantaggi che potrete trovare nel broker IqOption:

Deposito minimo 10 euro (il più basso)

Conto demo gratis e senza vincoli

Piattaforma trading proprietaria

Scuola di trading

Regolamentazione CYSEC

Depositi e prelievi ultraveloci

App Android ed iOS

L'iscrizione è semplice, gratuita, sicura

Trading online con IQ Option

Iq Option è una piattaforma di trading online facile da usare e che richiede un deposito minimo veramente basso. Lo strumento finanziario che Iq Option mette a disposizione si chiama CFD (contratto per differenza).

I CFD sono uno strumento intuitivo che consente di operare sui mercati finanziari per ottenere un profitto sia speculando al rialzo che al ribasso.

In pratica, grazie ai CFD si può guadagnare sempre su di un titolo finanziario, sia quando il suo prezzo aumenta sia quando scende. Che cos’è un CFD? E’ un contratto finanziario che ha come sottostante un qualunque altro titolo. Può essere un’azione, una coppia di valute forex, una materia prima, una criptovaluta.

Insomma, un CFD può essere usato per fare trading online su tuttto. Il valore del CFD è sempre uguale al valore del sottostante. Quindi un CFD avente come sottostante l’azione di Amazon ha esattamente il valore dell’azione Amazon. Con un CFD è possibile speculare al rialzo (comprando il CFD) e in questo caso si guadagna quando il valore del sottostante aumenta, oppure è possibile speculare al ribasso, vendendo allo scoperto. In questo caso si guadagna quando il valore del sottostante scende.

A quanto ammontano i profitti del trading con i CFD? I profitti sono proporzionali alla variazione di prezzo del sottostante e possono essere ulteriormente moltiplicati con l’applicazione di una leva finanziaria. Il livello della leva applicabile varia a seconda della titologia di asset e dipende anche dal trader.

Di solito, infatti, chi riesce a ottenere la qualifica di trader professionale ha diritto di operare con una leva finanziaria molto più elevata. In ogni caso, la leva offerta da Iq Option ai trader principianti è quella giusta, perché operare all’inizio con una leva troppo alta può essere controproducente.

Iq Option mette a disposizione un gran numero di asset finanziari su cui si può fare trading online grazie ai CFD:

Azioni

ETF

Valute forex

Materie prime

Criptovalute

Indici

Iq Option è una piattaforma di trading veramente completa che consente di operare su tutti i principali mercati finanziari in modo affidabile e gratuito grazie ai CFD.

Chi vuole cominciare ad utilizzare Iq Option può leggere il nostro Tutorial su come usare Iq Option

Iq Option e le criptovalute

Dobbiamo dedicare un discorso a parte alle criptovalute. Si tratta di un asset finanziario che può generare profitti elevati vista l’elevata volatilità (ricordiamoci però che la volatilità può anche aumentare il rischio di trading). Iq Option ha investito moltissimo, fin dall’inizio, sulle criptovalute e attualmente è possibile fare trading online su molte criptomonete tra cui:

Bitcoin

Bitcoin Cash

Ethereum

Ripple

EOS

Litecoin

Cardano

Dash

IOTA

TRON

NEO

Ethereum Classic

NEM

Zcash

OmiseGo

Bitcoin Gold

QTUM

Possiamo dire che Iq Option è la piattaforma di trading online che mette a disposizione più criptovalute: grazie ad Iq Option è possibile fare trading in modo semplice, sicuro e gratuito su tutte le principali criptovalute e anche su quelle emergenti con la garanzia di assoluta sicurezza e affidabilità che solo una piattaforma regolamentata può fornire.

Ma non è finita qui: Iq Option ha creato anche la piattaforma Hodly che è dedicata a coloro che vogliono acquistare criptovalute per mantenerle sul lungo periodo. Si tratta di uno dei migliori portafogli crittografici al mondo, estremamente sicuro ed affidabile.

IQ Option Opinioni

Senza ombra di dubbio, IQ Option è uno dei migliori broke per il trading online di CFD, l’unico ad avere un deposito minimo di appena 10 euro e il valore minimo dell’operazione a solo 1 euro.

Se analizziamo le opinioni e le recensioni degli utenti che hanno utilizzato Iq Option scopriamo che questa è senza dubbio una delle caratteristiche che fanno di questo broker il partner perfetto per chi vuole fare trading online, ma sicuramente non è l’unica caratteristica apprezzata.

Tutte le opinioni su Iq Option sono concordi nell’affermare che si tratta di una piattaforma di trading online estremamente semplice da utilizzare, anche per chi non ha un’esperienza nel settore finanziario.

I pareri su Iq Option apprezzano anche la possibilità di operare in modalità demo senza nessun tipo di limite o di vincolo: ci sono infatti piattaforme che impongono l’obbligo di effettuare un deposito prima di cominciare ad operare oppure che mettono un limite al volume di trading che si può fare in demo.

Con Iq Option invece si ha la possibilità di operare per tutto il tempo necessario, fino ad acquisire tutta la necessaria competenza ed esperienza con il trading online.

Un altro aspetto che viene spesso sottolineato positivamente nelle opinioni su Iq Option è che paga in modo rapido, sicuro e senza problemi: si tratta di uno dei segni di serietà più grandi per un broker di trading online.

Aprire un conto demo con IQ Option

L'apertura del conto demo su Iq Option è veramente molto semplice e gratuita.

Una volta iscritti si ha accesso completo e illimitato al conto demo. E’ possibile partire da zero e migliorare rapidamente nel trading online perché la demo di Iq Option è estremamente realistica, è uguale in tutto e per tutto al conto reale con l’unica differenza che il denaro utilizzato è solo virtuale.

Conviene operare in modalità demo? Assolutamente sì, è un modo per capire i meccanismi di base del trading online e anche per prendere confidenza con la piattaforma.

Un consiglio: se il tuo obiettivo è diventare un trader di successo, non operare troppo tempo con la demo. E’ vero che la demo ti aiuta a capire i meccanismi di base ma il trading online non è solo tecnica, è anche psicologia. Quando fai trading online con soldi veri hai paura di perdere e sei condizionato anche dall’avidità perché vuoi guadagnare il massimo.

Queste emozioni possono giocarti brutti scherzi e devi imparare a dominarle: ecco perché il modo migliore per diventare un trader di successo è operare con denaro reale, con un capitale anche piccolo.

Il percorso giusto è:

Partire in modalità demo fino a raggiungere un discreto livello tecnico

Effettura un deposito, anche piccolo, per cominciare a operare con denaro reale e imparare a dominare gli aspetti psicologici del trading online

Effettuare un deposito maggiore per iniziare a fare sul serio

C’è da dire che molti trader non passano alla fase 3 perché reinvestono semplicemente i profitti ottenuti e quindi non hanno bisogno di effettuare un deposito più alto.

Trading Mobile IQ Option

Fare trading mobile è senza dubbio quello che la maggior parte dei trader vogliono. E ovviamente IQ Option offre questa possibilità che permette di fare trading anche quando siamo in viaggio, in pausa pranzo, oppure quando siamo semplicemente fuori casa. E’ disponibile l’app sia per Android che per iOS, consentendo a tutti i possessori di telefoni e tablet Android o Apple di investire in mobilità.

Scuola di IQ Option

Su IQ Option è disponibile una sezione dedicata alla formazione di trading, con centinaia di guide ben fatte che trattano in maniera molto completa qualsiasi aspetto del trading online.

Tipi di conto IQ Option

Sono essenzialmente 3 i tipi di conto che è possibile aprire con IQ Option.

IQ OPTION Demo Gratis

Il conto demo gratuito che viene fornito dal broker IQ Option, offre:

tutti gli asset disponibili;

Trading senza denaro reale, totalmente gratuito.

Conto Real IQ OPTION

Questo conto permette di:

Depositare soli 10 €;

Prelevare rapidamente capitali e profitti

Assistenza clienti IQ Option

L’assistenza clienti IQ Option è la prima al mondo, ed è possibile contattarla attraverso i seguenti numeri:

Cipro: +357 25 262 010

Italiano: +39 06 94 80 04 70

Inglese: +44 20 3318 7173

Spagnolo: +34 91 198 23 55

I numeri sono attivi dalle 7 alle 20 dal lunedì alla venerdì. Ovviamente sono disponibili anche i ticket sulla piattaforma o anche sulla chatline.

IQ Option Depositi/Prelievi

Sul proprio account sarà possibile ovviamente depositare oppure prelevare in maniera semplice e veloce, attraverso i seguenti metodi:

Neteller

Skrill

Carte di credito o debito

Neosurf

Webmoney

Bonifico

In conclusione: IQ Option conviene?

IQ Option è sicuramente un broker molto conveniente e si caratterizza per il deposito minimo di 10 euro e trade minimi a 1 euro.

Per riassumere ecco tutte le caratteristiche di IQ Option:

Anno di Fondazione: 2013

Regolamentato da: Cysec

Sede legale: Cipro

Piattaforma: Proprietaria

Tipi di mercati: 77

Valuta conto: Dollaro, Euro

Conto demo: Gratuito

Deposito minimo: 10 dollari

Operazione minima: 1 dollaro

Prelievo minimo: 2 dollari

Tipi di deposito o prelievo: carte di debito o credito, Neteller, Skrill, bonifico

Lingue: italiano, inglese e altre 10

App: iOS, Android

Per aprire subito il tuo conto gratuito su IqOption

IQ Option Download

IQ Option Download significa scaricare il software installabile per:

Dispositivi Mobile Android ;

; Dispositivi Mobile Apple ;

; Computer Desktop Windows ;

; Computer Desktop MAC OS ;

; Computer Desktop Linux (Ubuntu);

Queste App consentono di utilizzare i servizi di IQ Option direttamente all’interno del proprio computer (e quindi senza dover utilizzare un web browser).

All’interno della pagina dedicata ai download di IQ Option, è possibile scaricare tutte le versione disponibili dell’applicazione.

Tuttavia, è ancora possibile entrare all’interno della piattaforma, utilizzando il comodissimo Webtrader online.

IQ Option Download PC Windows

La versione più scaricata ed utilizzata di IQ Option per il desktop è quella di Windows. Vediamo quindi insieme cos’è e come funziona.

La versione 4.0 della piattaforma di IQ Option rappresenta un grande passo avanti per il broker e gli utenti utilizzatori.

La piattaforma aggiornata ha soddisfatto gli utenti, che hanno sottolineato il passo di qualità all’interno delle recensioni e opinioni sul broker.

Possiamo sintetizzare le migliorie della nuova piattaforma attraverso il seguente elenco puntato:

È stata inserita una nuova funzione di grafico a barre .

. Il tempo di visualizzazione della cronologia delle quotazioni è stato esteso.

delle quotazioni è stato esteso. È stata inserita la possibilità di impostare una data di scadenza del grafico a di candela da 1 secondo a 1 mese.

a di candela da 1 secondo a 1 mese. Sono stati aggiunti una serie più ampia di indicatori per l’esecuzione dell’analisi tecnica, in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Ci teniamo a specificare che la versione desktop funziona 5 volte più velocemente di una web e richiede meno batteria (nel caso abbiato un computer portatile).

Se si desidera scaricare l’app IQ Option sul PC, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Devi essere un utente registrato della piattaforma.

Fare trading online con una piattaforma del genere, significa fare trading in grande sicurezza. Questo però ha anche dei lati negativi, che si ripercuotono sotto il punto di vista dei tempi per la verifica del conto.

Tempi per la verifica che a volte potrebbero risultare a dir poco prolungati. Consigliamo quindi di fornire attentamente e rapidamente tutti i document che vengono richiesti sul broker, in ottemperanza delle normative europee.

Piattaforma di Trading IQ Option

A differenza della maggior parte dei loro avversari del settore, IQ Option non ha mai offerto una piattaforma di trading mainstream come MT4. Offrono ancora una propria piattaforma sviluppata internamente, che sta facendo un ottimo lavoro in termini di dinamiche di trading, anche se in effetti pecca un po nel ‘dipartimento di analisi / creazione grafici”.

La piattaforma di trading presenta un’interfaccia accattivante ed è disponibile sia in formato web che scaricabile. Sfortunatamente, la versione scaricabile del software è essenzialmente una replica della piattaforma di trading basata sul web, con le stesse caratteristiche ed anche le stesse carenze.

Detto questo, il trading attraverso la piattaforma IQ Option è di fatto un’esperienza piacevole. I grafici sono visivamente gradevoli e si può effettivamente operare direttamente dai grafici. Possono essere applicati diversi intervalli di tempo e non meno di 9 grafici possono essere visualizzati allo stesso tempo.

Funzionalità aggiuntive

Oltre alle funzionalità incentrate sulla vera e propria apertura/chiusura delle posizioni in tempo reale, la piattaforma IQ Option offre una panoramica delle proprie posizioni aperte, oltre a una sezione Cronologia degli scambi. C’è anche una sezione Chat e Blog, che è il punto in cui entra in gioco il lato sociale dell’intermediario.

Attraverso l’interfaccia di trading, i clienti IQ Option possono inoltre accedere a un numero impressionante di tutorial video, dettagliare i vari metodi di analisi e offrire suggerimenti sui meccanismi interni della piattaforma stessa.

La selezione di strumenti grafici consente agli operatori di scegliere tra grafici ad area, grafici a linee, grafici a candela e grafici a barre. Questi sono estremamente utili per individuare le varie formazioni a grafico. A tal fine, sono forniti anche numerosi strumenti grafici. Questi includono le linee di Fibonacci, le linee di tendenza, le linee orizzontali e la linea semplice. Sono disponibili in totale 12 indicatori tecnici (e probabilmente non è compito dei trader installare più). Questi includono le bande di Bollinger, il MACD, il MA, l’RSI, il Parabolic SAR e, ovviamente, l’Oscillatore Stocastico.

Come trader di opzioni IQ, dovresti tenere a mente che molti dei metodi di analisi tecnica “classica” semplicemente non funzionano nella criptovaluta verticale, poiché questa nuova classe di mercati ha un modo tutto suo per quanto concerne la dinamica dei prezzi.

La linea di fondo sulla piattaforma è che, sebbene non sia all’avanguardia e dal punto di vista dell’analisi, offre ai trader un modo molto attraente e funzionale per gestire la propria attività e interagire con la comunità.

IQ option accedi

Accedere su IQ Option significa entrare all’interno della piattaforma di trading IQ Option.

Entrare all’interno del broker di trading online IQ Option è estremamente semplice. Prima ancora di iniziare sarà necessario ottenere un conto su IQ Option.

Per aprire un conto su IQ Option

Se invece hai già un conto, clicca su Accedi in Home Page e inserisci tutti i tuoi dati.

IQ option italia

Come funziona e come è strutturata la piattaforma di trading e i vari servizi di IQ Option in Italia? Cerchiamo di capirlo insieme nel dettaglio come funziona il leader di trading online in Italia.

IQ Option Italia è la localizzazione in lingua italiana di IQ Option. Non ci sono differenze con le altre piattaforme. È ovviamente disponibile euro, tutte le piattaforme sono in lingua italiana e il supporto è italiano 100%.

La piattaforma di trading IQ Option ha recentemente ampliato radicalmente la propria offerta di funzionalità e sopratutto di prodotti: Iq Option ha introdotto la possibilità di operare su tutte le principali criptovalute e anche su molti altcoin. Dobbiamo infatti sottolineare il fatto che in italia il grosso del successo per IQ Option è arrivato con le criptovalute.

Il fatto che mentre il sito IQ Option menziona qualcosa sui clienti che acquistano effettivamente le valute crittografiche, la piattaforma di trading supportano soltano i CFD basati sulle criptovalute.

Esiste persino una sezione separata per i CFD Crypto, dove su IQ sono in ben 13 le diverse crittomonete.

La maggior parte delle migliori criptovalute market-cap sono supportate, a partire da Bitcoin e Bitcoin Cash, e completandosi con IOTA, Dash e Monero.

La sezione CFD è principalmente focalizzata sulle criptovalute, ma anche sugli altri CFD. Mentre nelle sezioni crittografiche, tutte le valute virtuali sono accoppiate con i dollari USA, nella sezione CFD sono disponibili anche le coppie crittografiche, come LTC/BTC e ETH/BTC.

La categoria Forex (Foreign Exchange) è la più grande del broker. Dispone di 22 coppie di valute, dalle più scambiate fino a quelle più rare.

Supporto IQ Option

Il supporto per l’opzione IQ può essere raggiunto attraverso una serie di numeri di telefono regionali gratuiti.

Il quartier generale di IQ Option si trova presso il Yiannis Nicolaides Business Centre, Agiou Athanasiou Avenue 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol, Cipro. L’e-mail di supporto generale è support(at)iqoption.com. Sito internet ufficiale supporto: IQ Option.

Si tratta quindi di un supporto clienti altamente avanzato e disponibile. Non appena invierete l’email per il supporto, vi risponderanno al più presto possibile.

Conclusione IQ Option: Truffa o Funziona?

IQ Option è ancora una volta una delle principali destinazioni per il trading di CFD basati su criptovaluta e Forex. Le condizioni di trading sono eccezionali su tutti i loro prodotti.

IQ Option non ha per adesso sollevato sospetti sulla truffa. In effetti, IQ Option è un servizio di trading serio e trasparente, capitanato da una società completamente legale e regolare che è stata in attività per un lungo periodo senza importanti “incidenti di percorso”.

Inoltre, il broker è riuscito ad attirare un flusso di traffico relativamente alto e stabile verso i propri domini: iqoption.com ed eu.iqoption.com. Ciò significa che i commercianti sono soddisfatti e che l’azienda è in buona salute con una buona reputazione.

Il broker appare anche nel registro di più regolatori europei come FCA, Consob, CNMV e Bafin. Questo è un grande punto a favore per questo perché quando non ci sono regolamentazioni il pericolo è sempre dietro l’angolo e il broker può approfittarsi del cliente, con regolamentazione invece è più facile fare un reclamo contro un’azienda registrata.