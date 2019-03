Questo articolo è dedicato alle migliori piattaforme trading online: tutte offrono condizioni estremamente convenienti per operare sui mercati finanziari in modo efficace e sicuro, e inoltre garantiscono profitti eccellenti.

Oggi presentiamo una classifica delle migliori piattaforme trading online gratis italiane, quelle che offrono i conti di trading migliori. Tutte e cinque le piattaforme sono veramente eccellenti, metterle in ordine non è stato facile, ed evidentemente ci possono essere dei trader che le considerano in un’ordine diverso. In ogni caso aprire un conto di trading on line su una di queste piattaforme trading 2019, è veramente una scelta vincente.

Questa tabella riassuntiva contiene una lista delle migliori piattaforme di trading online. Ogni piattaforma di trading presente nella lista è autorizzata e regolamentata. Queste piattaforme trading non hanno costi nascosti e in molti casi offrono anche vantaggi aggiuntivi. Se stai cercando la migliore piattaforme di trading, sicuramente la trovi nella lista.

Piattaforma Inizia Caratteristiche Deposito min 24option Iscriviti Segnali di trading, corso di trading gratis 100 € XTB Iscriviti Spread bassi No Minimo Plus500 Iscriviti

Demo gratis, spread bassi 100 € Markets Iscriviti Sicura e affidabile 100 € eToro Iscriviti

Social trading 200 € IQ Option Iscriviti

Deposito minimo 10 euro 10 €

Le piattaforme di trading che abbiamo inserito in tabella sono tutte autorizzate e regolamentate dalle autorità indicate. In ogni caso il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi di perdita sul capitale.

Piattaforma di trading 24option

La piattaforma di trading 24option è una delle migliori in Italia. 24option è considerata una delle migliori piattaforme di trading al mondo perché è regolata CySEC e offre un’ampia gamma di interessanti caratteristiche.

24option è disponibile in italiano: sia il sito internet che il supporto online sono infatti disponibili nella nostra lingua. Il servizio di supporto tecnico di 24option è veramente eccezionale. Ci lavorano veri esperti di trading online, sempre pronti ad aiutare in tutti i modi possibili il cliente.

Particolarmente interessanti sono i segnali di trading gratis. Questi segnali sono elaborati da prestigiosi centri di analisi finanziari e sono considerati veramente molto affidabili dai trader che li usano. Tutti coloro che hanno aperto un conto di trading su 24option ricevono gratuitamente i segnali di trading che indicano principali eventi dei mercati finanziari. Puoi scoprire questo servizio esclusivo cliccando qui.

Le promozioni di 24option non finiscono qui. Tutti gli iscritti hanno diritto a partecipare a webinar gratuiti che spiegano, passo a passo, il funzionamento dei mercati finanziari e le tecniche migliori per fare trading. E’ possibile anche scaricare un ebook veramente molto completo e semplice da studiare che spiega nel dettaglio come si fa trading online: clicca qui per scaricare la guida gratis.

Inoltre, tutti possono ricevere gratuitamente una preziosa formazione personale 1 a 1, fatta da veri esperti. La piattaforma di trading 24option non offre solo un supporto online: puoi farti chiamare al telefono da veri esperti dei mercati finanziari che ti spiegeranno passo a passo cosa devi fare per guadagnare veramente.

Insomma, 24option mette a disposizione una piattaforma user frendly: per aprire subito un conto clicca qui.

XTB



XTB è un eccellente piattaforma di trading online. E’ sicura, affidabile e onesta. Si caratterizza per gli spread particolarmente convenienti che offre ai suoi clienti e per la possibilità di ricevere formazione gratuita. Puoi iscriverti gratis cliccando qui.

Markets.com

Markets.com è una delle piattaforme trading più antiche e più prestigiose del mondo e, soprattutto, è una delle più convenienti in assoluto. Markets è una piattaforma che consente di fare trading con i CFD in modo affidabile e sicuro: è infatti autorizzata e regolamentata dalla CONSOB oltre che da tutte le principali autorità di controllo europee.

E’ particolarmente conveniente in termini di spread visto che è quasi impossibile trovare un altro broker che abbia spread più vantaggiosi. Markets.com è particolarmente popolare anche per la qualità dei corsi di trading gratis che mette a disposizione di tutti gli iscritti: moltissimi trader italiani hanno imparato a guadagnare soldi con i mercati proprio grazie a questi corsi.

Inoltre, Markets offre l’innovativo servizio Trend dei Trader: si tratta di un’accuratissima analisi delle intenzioni di trading dei trader che operano sulla piattaforma. Grazie a questa analisi è possibile capire cosa stanno facendo i trader più esperti per operare di conseguenza.

Tutti coloro che aprono un conto gratuito possono utilizzare la piattaforma demo di Markets.com che è illimitata e senza vincoli: utilizzare Markets.com un demo è un ottimo metodo per sperimentare il trading online senza costi e senza rischi.

Per aprire un conto su Markets.com, fai click qui.

Plus500



Plus500 è una piattaforma di trading (servizio CFD) davvero completa, sicura, conveniente.

É una piattaforma completa perché consente di fare trading con i CFD praticamente su qualunque mercato finanziario al mondo: dalle materie prime alle azioni, dal forex agli indici, fino ad arrivare alle criptovalute come bitcoin e litecoin.

Non solo è autorizzata e regolamentata dalla Securities and Exchange Commission di Cipro (licenza n. 250/14) in Europa e dalla Financial Conduct Authority (FRN 509909) in UK (e quindi di riflesso anche dalla CONSOB in virtù della direttiva MIFID). La sicurezza e l’affidabilità di Plus500 possono essere testimoniate anche dalle opinioni, sempre estremamente positive, che si possono raccogliere su forum e blog. Inoltre, Plus500 Ltd è quotata sul listino principale della Borsa di Londra.

Plus500, infine, è anche estremamente conveniente: la convenienza dipende da due fattori: lo spread vantaggioso (uno dei più vantaggiosi del mercato) e l’assenza di commissioni di ogni tipo.

E’ possibile utilizzare Plus500 anche con una efficiente piattaforma demo, disponibile senza limitazione per tutti gli iscritti, anche per coloro che non hanno effettuato alcun deposito. La demo gratuita di Plus500 è un modo intelligente per cominciare il trading sui mercati finanziari senza rischi e senza costi.

Tutti questi fattori rendono Plus500 una delle piattaforme di trading in assoluto più consigliate al mondo e ci hanno spinto a inserirlo nei primissimi posti della nostra classifica delle migliori piattaforme di trading gratuite.

Per aprire un conto di trading con Plus500 fai click qui, potrai iniziare a fare trading con una delle migliori piattaforme.

eToro

eToro è molto più di una piattaforma per fare trading online in maniera sicura, affidabile e gratuita. eToro è infatti la prima piattaforma di social trading al mondo, un vero e proprio social network dove è possibile entrare in contatto con gli altri traders.

Con eToro si può scoprire chi sono gli investitori più bravi (quelli che hanno guadagnato di più in passato) e si può imparare da loro. Ancora più importante, è possibile copiare in maniera automatica e senza costi tutto quello che fanno i trader più bravi! In pratica con il social trading della piattaforma eToro è possibile guadagnare da subito come un guru del trading, anche se si parte veramente da zero.

Come funziona il social trading? Puoi cercare facilmente chi ha guadagnato di più negli ultimi mesi con un form di ricerca veramente intuitivo. Una volta che hai trovato trader dai guadagni stellari, puoi iniziare a copiarli con un semplice click. Una volta che hai selezionato il trader da copiare, tutte le operazioni che vengono eseguite da lui vengono copiate automaticamente anche nel tuo account. Insomma, puoi guadagnare con il trading online in modo automatico.

Ovviamente anche il più bravo trader del mondo può commettere degli errori: per questo motivo è sempre opportuno non limitarsi a copiare un singolo trader ma puntare alla diversificazione. I copiatori più furbi di solito copiano 6 o 7 trader esperti, in modo che se uno sbaglia, i profitti degli altri compensano le perdite e generano comunque un profitto complessivo.

Per aprire un conto su eToro, clicca qui.

Iq Option

Iq Option è una piattaforma di trading online professionale accessibile a tutti, visto che il deposito minimo è di appena 10 euro. Anche l’importo minimo di una singola operazione è veramente molto basso, appena 1 euro. Iq Option è completamente gratuita e non applica alcun tipo di commissione. E’ disponibile anche un conto demo, gratuito, illimitato e senza vincoli.

Con Iq Option è possibile operare in nmodo semplice e sicuro su numerosi mercati finanziari: borsa, forex, materie prime, criptovalute. Iq Option rappresenta per molti la prima piattaforma di trading online. Visto il basso capitale richiesto per iniziare, infatti, molti trader alle prime armi la scelgono più che altro per fare una prova. Poi molti di loro continuano anche ad utilizzarla con capitali più elevati visto che si rendono conto che funziona veramente bene.

Clicca qui per iscriverti a Iq Option

Piattaforme trading migliori

Quale di queste cinque è la miglior piattaforma trading online in assoluto, quali sono quindi le piattaforme trading migliori?

Difficile, davvero difficile esprimere un giudizio oggettivo. Il giudizio oggettivo è che tutte e tre sono eccellenti, ma poi la scelta di una piuttosto che dell’altra dipende anche dalle caratteristiche dell’utente. Per fare un esempio, un utente esperto trova in Plus500 la piattaforma trading migliore in assoluto perché Plus500 offre servizi d’eccellenza, una vera e propria trading room a disposizione gratuitamente di tutti i trader.

Un trader meno esperto o principiante, probabilmente si troverebbe meglio con 24option che è più semplice da utilizzare e regala anche la migliore guida al trading. Potremmo continuare con altri esempi, il concetto è che tutte e tre le piattaforme sono eccellenti ma poi la scelta è soggettiva e dipende dalle esigenze specifiche dei trader.

I requisiti di una piattaforma di trading online

Ci sono comunque dei requisiti fondamentali che ci devono guidare nella scelta di una piattaforma di trading online. Questi requisiti sono oggettivi e sono validi per tutti i trader, sia principianti che esperti.

Per prima cosa, una piattaforma di trading deve essere autorizzata e regolamentata, è l’unico modo per evitare le truffe. Una piattaforma regolamentata, infatti, deve richiedere un’autorizzazione preventiva per iniziare ad operare da parte di un ente di vigilanza europeo (in Italia è la CONSOB che fa questo lavoro).

Per ricevere e soprattutto mantenere l’autorizzazione la piattaforma deve rispettare le rigorose norme europee che tutelano in tutti i modi il capitale investito. Una piattaforma regolamentata non può truffare i suoi clienti perché è controllata in maniera costante.

La sicurezza è l’onestà di una piattaforma non è l’unico elemento che deve essere ricercato in una buona piattaforma di trading. E’ sempre consigliabile utilizzare piattaforme di trading gratuite e che non applicano commissioni perché è l’unico modo per ottenere profitti (pagare commissioni sulle operazioni significa perdere soldi).

Infine, una piattaforma di trading deve essere semplice da utilizzare: anche gli esperti ricevono un beneficio utilizzando un sito di trading semplice, perché riescono a essere più produttivi.

Ci sono poi caratteristiche che sono particolarmente ricercate dai principianti: pensiamo ad esempio alla possibilità di seguire gratuitamente un corso di trading (un buon corso di trading a pagamento può costare anche più di 1.000 euro) oppure alla possibilità di copiare automaticamente quello che fanno gli investitori più bravi. Anche la disponibilità di una demo gratuita e illimitata può essere un elemento positivo da valutare per chi comincia a fare trading online.

Come scegliere la piattaforma di trading online perfetta

Queste sono alcune delle caratteristiche di base che devono essere obbligatoriamente presenti in una piattaforma di trading, analizziamo adesso il processo di scelta della piattaforma che più si adatta alle tue esigenze.

Nella nostra tabella sono elecante le migliori piattaforme per fare trading online disponibili in italiano: rispettano tutte i 3 requisiti di sicurezza, convenienza e facilità d’uso. Ma qual è quella che fa per te?

Devi partire cercando di capire se rientri nella categoria dei principianti o degli esperti: se hai già fatto trading con profitto in passato, soprattutto se hai fatto grandi guadagni, allora sei un esperto. Se invece hai operato poco (o per niente) allora sei un principiante.

Non c’è niente di male ad essere un principiante, anche i più grandi trader miliardari della storia come Warren Buffett all’inizio erano principianti. La buona notizia è che se scegli una buona piattaforma di trading online puoi crescere velocemente: studiare è importante, operare in demo può aiutare ma soprattutto fare esperienza con una piattaforma di trading affidabile ti porterà a migliorare tantissimo in tempi rapidi.

Come scegliere la piattaforma di trading migliore e più adatta a te? Esamina le piattaforme presenti nella nostra tabella e cerca di capire quale caratteristica potrebbe aiutarti di più. Il corso di trading completo e la possibilità di essere aiutato da veri esperti? Allora prova 24option. La possibilità di copiare automaticamente i trader più esperti? Allora scegli eToro. La possibilità di cominciare con un capitale iniziale di appena 10 euro? Allora scegli Iq Option. Potremmo continuare questo elenco, l’importante è che sia chiaro il concetto.

Piattaforma Inizia Caratteristiche Deposito min 24option Iscriviti Notifiche di trading, corso di trading gratis 100 € Plus500 Iscriviti

Demo gratis, spread bassi 100 € Markets Iscriviti Sicura e affidabile 100 € eToro Iscriviti

Social trading 200 € IQ Option Iscriviti

Deposito minimo 10 euro 10 €

Ovviamente non è detto che tu debba aprire solo un conto di trading: potresti anche provare ad aprire vari conti (magari semplicemente in modalità demo) e vedere poi quello con cui ti trovi meglio. In effetti ci sono trader che continuano ad utilizzare, per anni e anni, più di una piattaforma alla volta. Ad esempio, potrebbero decidere la piattaforma da usare in base agli spread offerti sui singoli asset. Tutti i trader più esperti hanno diversi conti di trading aperti contemporaneamente.

Come guadagnano le piattaforme di trading

Fino a questo momento abbiamo parlato di piattaforme di trading completamente gratuite, che non applicano commissioni e non hanno costi di nessun tipo. Ci sono siti di trading online a pagamento ma ovviamente non è mai consigliabile utilizzarli perché fanno perdere soldi.

Ma come fanno le migliori piattaforme di trading online a guadagnare se non hanno costi o commissioni? Queste piattaforme guadagnano dagli spread, cioè da una piccolissima differenza tra il prezzo a cui è possibile comprare un asset e quello a cui è possibile venderlo.

Lo spread è completamente diverso da una commissione di trading perché non danneggia il trader. Tra l’altro, il fatto che il sito di trading guadagna dagli spread significa che più profitti fanno i trader e più guadagna. Una situazione veramente ideale.

Piattaforme di trading online e truffe

Molti di coloro che cominciano per la prima volta a fare trading online vengono truffati da piattaforme di trading poco serie. Ma perché si viene truffati? L’errore fondamentale di molti trader principianti è quello di scegliere piattaforme che non sono autorizzate e regolamentate.

Una piattaforma di trading non autorizzata non viene controllata da nessuno e quindi è libera di fare quello che vuole, anche semplicente di rubare dai conti dei clienti. Ci sono varie truffe che le piattaforme di trading non autorizzate mettono in atto, vediamo qualche esempio:

Tutto funziona regolarmente, ma quando si richiede il prelievo dei profitti sorgono immediatamente delle difficoltà che lo bloccano

Le operazioni che stavano chiudendo in profitto vengono chiuse improvvisamente e senza nessuna giustificazione

Vengono eseguite automaticamente operazioni che causano forti perdite

I soldi spariscono dal conto senza giustificazione

La piattaforma chiude improvvisamente rubando tutto il denaro dei clienti

Come si fa a riconoscere le truffe? In fondo è molto semplice: basta selezionare esclusivamente i siti di trading autorizzati e regolamentati (i migliori sono nella nostra classifica) e operare con quelli. In questo modo si ha la certezza matematica di non subire truffe.

Tra l’altro è importante notare che le piattaforme di trading autorizzate e regolamentate (quelle sicure) avvisano del rischio di trading. Molto spesso, invece, le piattaforme che truffano promettono guadagni facili e sicuri.

Il principiante che si trova a scegliere tra una piattaforma di trading che lo avvisa dei rischi e una che gli promette che diventerà ricco in 7 giorni, preferisce sempre quella gli da denaro facile (o almeno così sembra).

La realtà è completamente diversa: le piattaforme che promettono soldi facili fanno perdere soldi, quelle che invece avvisano dei rischi sono sicure e affidabili. A questo proposito, segnaliamo l’articolo che descrive i 6 segni per riconoscere le truffe.

Piattaforme di trading italiane

Le piattaforme in classifica sono piattaforme trading italiane: questo non significa che hanno la sede legale in Italia ma semplicemente che sono autorizzate dalla CONSOB ad operare in Italia e che mettono a disposizione strumenti di trading in lingua italiana.

Quindi il sito è in italiano, la piattaforma software e le eventuali applicazioni sono in italiano, le persone che lavorano per la piattaforma sanno parlare italiano. Il consiglio è quello di operare esclusivamente con piattaforme di trading on line italiane a meno di non avere una conoscenza da madrelingua dell’inglese. Tutte le piattaforme presenti in questo articolo, e sulle altre pagine di Mercati24.com sono al 100% regolate dall’organo di regolamentazione italiano CONSOB, e si possono reputare quindi delle piattaforme trading sicure al 100% per il pubblico italiano.

Demo delle piattaforme di trading on line

Per sperimentare il trading online o semplicemente per provare una piattaforma, è possibile utilizzare un conto demo.

Tutte le migliori piattaforme di trading online mettono a disposizione degli utenti un conto demo che simula il trading vero e proprio con il vantaggio di non mettere a rischio i soldi dell’utente. In questo modo le perdite sono virtuali ma anche i guadagni. Può essere interessante utilizzare le demo per valutare una piattaforma on line prima di cominciare ad adoperarla in modo sistematico.

Chi vuole operare con una piattaforma di trading demo, in modo illimitato e senza alcun tipo di vincoli, può scegliere Iq Option. Questa piattaforma offre infatti una demo gratuita e illimitata a tutti gli iscritti, anche a coloro che non hanno effettuato alcun deposito. La piattaforma di trading di Iq Option si caraterizza perché è molto user friendly.

Inoltre, con Iq Option si può cominciare a operare con soldi veri con un deposito iniziale di appena 10 euro. Puoi ottenere gratis il tuo conto demo cliccando qui. Il trading online potrebbe comportare il rischio di perdite.

I vantaggi di operare con la demo di una piattaforma di trading

La demo di una piattaforma di trading online può garantire molti vantaggi, soprattutto a chi inizia a fare trading online per la prima volta. Tra i massimi vantaggi di una demo dobbiamo ricordare la possibilità di operare su tutti i principali mercati finanziari senza correre nessun tipo di rischio, senza pagare nulla e anche senza effettura nessun deposito. Ovviamente in demo non si fanno profitti ma si accumula esperienza (più preziosa dei soldi per chi fa trading online).

Operando in demo si possono, ad esempio, sperimentare tecniche e stategie di trading. Molti trader riescono anche a capire se il trading online fa per loro oppure no (non tutti siamo portati per guadagnare con il trading online).

Un altro vantaggio fondamentale di una piattaforma demo è entrare in confidenza con i meccanismi della piattaforma di trading: in questo modo quando si inizia a operare con denaro reale si ha la sufficiente esperienza per andare subito a profitto e si evitano costosi errori.

Non è un caso che abbiamo selezionato esclusivamente piattaforme di trading che offrono una demo gratuita, illimitata e senza vincoli: puoi provare la piattaforma prima di iscriverti, se vuoi, in modo da capire se ti piace e soprattutto se funziona veramente.

Piattaforme trading online professionali

Che cosa significa che una piattaforma di trading è professionale? Molto spesso sono i principianti che cercano piattaforme trading online professionali senza sapere bene nemmeno cosa stanno cercando.

In effetti tutte le piattaforme che abbiamo elencate nella nostra classifica possono essere considerate professionali e sono in effetti utilizzate da molti professionisti del trading. Purtroppo molti principianti credono che piattaforma professionale sia sinonimo di piattaforma di trading difficile da utilizzare.

Niente di più sbagliato: una piattaforma difficile da utilizzare è semplicemente una pessima piattaforma, che non dovrebbe essere utilizzata da nessuno, professionista o inesperto che sia. Le piattaforme trading professionali, anzi, sono facili da usare.



Una piattaforma professionale offre servizi di trading di alto livello, di solito completamente gratuiti. Sono disponibili anche strumenti di analisi di alto livello, come grafici in tempo reale, report e analisi del sentiment di mercato.

Piattaforme trading gratis

Un aspetto importante che spesso si trascura quando si seleziona la piattaforma di trading è il costo del trading online. Per capirci, le commissioni di trading online. Fare trading online deve essere rigorosamente gratuito: non ci devono essere costi fissi né commissioni sull’eseguito. Tutte le piattaforme di trading online si dichiarano gratis, ma lo sono davvero? Quando una piattaforma di trading è gratis? Per essere gratis, una piattaforma deve essere a zero commissioni: niente commissioni iniziali, commissioni fisse, commissioni sull’eseguito. Zero.

Tutte le piattaforme presenti nella nostra classifica delle migliori piattaforme italiane sono veramente gratis, senza sorprese, senza condizioni scritte in piccolo. Si tratta di un punto davvero importante da tenere presente quando si va a valutare una piattaforma. Come fanno a guadagnare queste piattaforme? Semplicemente, applicano un piccolo spread tra il prezzo a cui è possibile vendere e quello a cui è possibile comprare. Questo spread è comunque molto piccolo perché abbiamo selezionato le piattaforme in assoluto più convenienti.

Ci teniamo a specificare che solitamente i costi di un broker/banca presente sul territorio come Fineco Trading saranno sempre e comunque superiori rispetto ad una piattaforma di trading CFD specializzata come Plus500.

Piattaforme trading confronto

Mettere a confronto le piattaforme di trading non è facile, quindi: noi abbiamo creato la classifica tenendo conto di tutti i più importanti fattori in gioco. Non possiamo pensare, ad esempio, di operare con una piattaforma legale e autorizzata che applica commissioni sull’eseguito perché i nostri guadagni andrebbero rapidamente in fumo. Ecco, sono tutti elementi che si devono considerare quando si mettono a confronto piattaforme di trading.

Ci sono alcune caratteristiche che sono assolutamente necessarie:

Sicurezza e affidabilità

Convenienza

Facilità d’uso

L’unico modo per avere una garanzia assoluta di sicurezza e affidabilità è iscriversi esclusivamente a piattaforme che sono autorizzate e regolamentate. Se la piattaforma non è regolamentata non ci sono garanzie e nella maggior parte dei casi si subiscono truffe e raggiri.

Per quanto riguarda la convenienza, parliamo sempre di zero commissioni e zero costi. Le migliori piattaforme riescono a ottenere un profitto perché applicano uno spread: per mettere a confronto due piattaforme può essere quindi utilizzato lo spread, in modo da selezionare la più vantaggiosa.

Attenzione: questo confronto dipende anche dagli asset finanziari su cui operi. Alcune piattaforme, infatti, possono applicare diversi livelli di spread in base all’asset. Quindi è possibile, ad esempio, che una piattaforma sia più conveniente per operare sul forex e l’altra invece per operare sulle materie prime. Ovviamente sceglierai l’una o l’altra a seconda dei mercati su cui operi. Se poi operi sia su forex che su materie prime, allora probabilmente ti conviene aprire un conto di trading su entrambe le piattaforme in modo da utilizzare quella più conveniente in base all’asset scambiato.



Anche la semplicità d’uso di una piattaforma di trading è veramente importante, per esperti e principianti. Abbiamo cercato di selezionare esclusivamente piattaforme veramente molto intuitive ma quando metti a confronto due piattaforme la semplicità è un parametro soggettivo e la valutazione può cambiare da persona a persona.

Come puoi individuare la piattaforma più facile da usare? Semplice, grazie alla demo hai la possibilità di provarle entrambe gratis, senza costi e senza nessun tipo di vincolo. Dedicare qualche minuto alla demo per scegliere la piattaforma di trading online con cui ti trovi meglio può essere un investimento eccezionale perché, alla fine, operare con la piattaforma migliore PER TE ti farà guadagnare più soldi.

Guadagnare con il trading on line

L’obiettivo di tutti coloro che scelgono di fare trading on line è guadagnare soldi: per raggiungere questo obiettivo la piattaforme di trading on line ricopre un ruolo fondamentale e probabilmente è ormai chiaro a tutti ma non è l’unico fattore.

Contano anche l’attitudine mentale del trader, il suo coraggio, la sua capacità di andare fino in fondo e di sopportare delle perdite. Non tutti sono nati per diventare ricchi con il trading online, in effetti, e non tutti ci riescono. Anche tra coloro che operano correttamente, con la piattaforma di qualità adeguata e con la mentalità giusta, non tutti diventano ricchi. Tuttavia chi opera in maniera corretta ha comunque la garanzia quasi matematica di guadagnare sul lungo periodo.

Investire online non è difficile come si pensa: la differenza la fai tu, soprattutto quando scegli la piattaforma ma ricordati: nemmeno la migliore piattaforma in assoluto può farti guadagnare dei soldi in maniera sicura se non metti impegno, tempo e passione.

Per quanto riguarda i guadagni del trading online ti invitiamo a stare davvero molto attento a coloro che ti promettono guadagni sicuri: se un sito di trading scrive che utilizzando il loro sistema puoi guadagnare 1.000 euro al giorno, non ci cascare, è sicuramente una truffa.

Molti truffatori, infatti, creano siti di trading promettendo profitti elevati a tutti, basta iscriversi, fare un deposito e si diventa ricchi: peccato che coloro che cadono in questa trappola sono destinati a perdere tutto molto rapidamente.

Le piattaforme serie, quelle che poi alla fine fanno guadagnare veramente, sono quelle che pubblicano warning sul rischio. La maggior parte dei trader li trova molto fastidiosi (qualcuno pensa anche che portino sfortuna) ma devono essere pubblicati per forza perché la legge europea a tutela degli investitori lo impone.

Le piattaforme che non pubblicano gli avvisi di rischio se ne infischiano della legge europea perché alla fine non sono autorizzate (la loro stessa esistenza è contro la legge).

Piattaforme Trading Online 2019: uno sguardo al futuro

Quali saranno le migliori piattaforme del 2019? Per valutare al meglio una piattaforma di trading è senza dubbio necessario prima di tutto cercare di capire per quanto tempo questa piattaforma può risultare affidabile nel tempo.

Per aiutarci in questa scelta è prima di tutto necessario scegliere come al solito un broker di trading online che sia regolato, altrimenti è facile rischiare che con il tempo il broker non regolamentato venga chiuso dalle autorità. Le regolamentazioni come accennato già in precedenza sono di tre tipi:

Italiana : in Italia l’ente di regolamentazione è la CONSOB .

: in Italia l’ente di regolamentazione è la . Europea : in Europa l’ente di regolamentazione è la CySEC .

: in Europa l’ente di regolamentazione è la . Inglese: non meno importante, la regolamentazione in questo caso è a cura della FCA.

Successivamente è necessario considerare che il broker dove ci stiamo registrando è “a prova di futuro”. La piattaforma di trading online 2019 in questione deve essere infatti pronta a soddisfare dell’utente più esigente.

Dovrà essere infatti presente come minimo la possibilità di fare trading con le applicazioni per iOS oppure Android, così come una versione Web.

Il broker deve inoltre risultare moderno, affidabile e sicuro. Le soluzioni che abbiamo provveduto a consigliare nei capitoli precedenti, rispettano tutti questi standard nel pieno. Possiamo quindi affermare con tranquillità che le migliori piattaforme di trading nel 2019 saranno i broker che è possibile consultare nella parte superiore della nostra (torna su a leggere scorrendo verso l’alto oppure cliccando nell’indice qua sotto) mini-guida.



Una delle più grandi novità degli ultimi due anni sono le criptovalute. Per questo motivo una piattaforma pronta per il futuro deve prevedere anche il trading di criptovalute. Non tutti i trader apprezzano le criptovalute, questo è vero, ma c’è anche da dire che moltissimi le hanno per lo meno provate.

Le piattaforme di trading online autorizzate e regolamentate rappresentano il modo migliore per fare trading di criptovalute, visto che è l’unico modo per farlo in un contesto sicuro e senza nessun rischio di truffa.

Deposito minimo delle piattaforme di trading online

Per cominciare a fare trading online con una piattaforma di trading è necessario effettuare un primo deposito. Il denaro depositato sarà poi disponibile per le operazioni sul mercato. Attenzione: il deposito non deve per nessuna ragione essere confuso con un pagamento alla piattaforma.

Il denaro depositato appartiene sempre e comunque al trader che può disporne come meglio crede, anche prelevarlo un secondo dopo averlo depositato. Questo deposito può essere effettuato con vari strumenti di pagamento come:

Bonifico Bancario

Carta di credito

Paypal

Skrill

Ogni piattaforma accetta un deposito iniziale minimo. In ogni caso per fare trading online non serve mai un grande capitale. Le migliori piattaforme di trading online hanno un deposito minimo iniziale che varia da 10 euro a 250 euro. In ogni caso, depositare denaro sul conto di una piattaforma regolamentata non è mai un problema, perché si ha comunque la garanzia assoluta di poterlo recuperare velocemente in qualunque momento.

Cos’è il trading online

Il trading online è un’attività finanziaria speculativa che ha l’obiettivo di generare dei profitti elevati sfruttando le variazioni di prezzo degli asset quotati sui mercati finanziari. Per accedere sui mercati finanziari si usano appunto le piattaforme di trading online.

Che cosa deve fare chi vuole iniziare a fare trading online?

Iscriversi gratis ad una piattaforma di trading

Effettuare il primo deposito (altrimenti può operare in demo)

Iniziare a inserire ordini sul mercato utilizzando l’interfaccia della piattaforma di trading

Il denaro necessario a eseguire le singole operazioni viene prelevato dal conto di trading (ecco perché bisogna effettuare un primo deposito prima di cominciare). I profitti delle singole operazioni vengono riaccreditati poi sul conto. Il trader può richiedere in ogni momento il prelievo, totale o parziale, del capitale presente sul conto di trading online. Ovviamente di solito è molto semplice prelevare se la piattaforma è autorizzata e regolamentata. E’ molto più difficile prelevare da una piattaforma non autorizzata (di solito è impossibile).

Fare trading online non è quindi un gioco o un metodo per fare soldi facili: è importante avere le idee chiare prima ancora di cominciare, altrimenti si rischia di perdere soldi. Il trading online è un investimento speculativo: va affrontato con serietà.

Anche i principianti possono ottenere profitti con il trading online, questo è noto: ma per arrivare a raggiungere questo obiettivo bisogna utilizzare una piattaforma adatta (semplice) e soprattutto ci vuole tanto impegno e determinazione.

Chi ci mette davvero il cuore alla fine ci riesce a guadagnare con il trading, anche se parte da zero. Ovvimente la piattaforma di trading online giusta è una condizione assolutamente necessaria…