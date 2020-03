Plus500 opinioni: cosa pensano i trader di Plus500

Plus500 opinioni è una ricerca che molti fanno su Google prima di cominciare a fare trading online. Effettivamente, Plus500 è uno dei broker in assoluto più famoso e, probabilmente, conta un numero di trader attivi superiore a tutti gli altri broker. Plus500 è un broker completamente gratuito e che non applica commissioni, per aprire un conto gratuito puoi cliccare qui.

Questo articolo analizza nel dettaglio le opinioni dei trader che effettivamente utilizzano Plus500. Analizzeremo anche alcune opinioni (quasi) sbagliate su Plus500.

Opinioni di base su Plus500

Cominciamo la nostra guida con il dato più importante di tutti: le opinioni su Plus500 sono estremamente positive. Effettivamente, le recensioni scritte dai trader che hanno effettivamente provato il broker sono sempre molto positive e, di solito, si concludono con il consiglio di utilizzare il broker.

Plus500 è effettivamente un broker sicuro, affidabile e onesto visto che si tratta di un broker autorizzato e regolamentato. Plus500 offre un servizio di trading CFD (contratti per differenza). In pratica, con Plus500 non si possono comprare azioni Amazon ma si può comprare o vendere allo scoperto un CFD avente come sottostante l’azione Amazon. In questo modo è possibile ottenere un profitto sia quando il valore dell’azione sale sia quando scende.

Grazie ai CFD di Plus500 è possibile operare su:

Mercati azionari

Mercati delle valute

Indici

Materie prime

Bitcoin e tutte le principali criptovalute emergenti

ETF

Inoltre, Plus500 Ltd è quotata sul Mercato Principale della Borsa Valori di Londra. Ricordiamo che Plus500 CY Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Securities and Exchange Commission di Cipro (licenza n. 250/14)

Per cominciare a operare con Plus500 è sufficiente registrarsi alla piattaforma. E’ possibile cominciare con un deposito minimo di appena 100 euro ma si può anche decidere di operare in demo, cioè con denaro virtuale. La demo di Plus500 è particolamente apprezzata dai trader perché è illimitata e senza vincoli.

La demo quindi può aiutare chi comincia per la prima volta a fare trading online a fare esperimenti senza rischi.

Le opinioni su Plus500 sono quindi positive perché:

E’ un broker autorizzato e regolamentato

La demo è gratuita, senza vincoli, senza limiti

La piattaforma è professionale, con strumenti di alto livello

L’interfaccia è veramente intuitiva

La piattaforma di trading nativa è veramente molto efficiente e funzionale

Insomma, non è affatto un caso che Plus500 sia uno dei broker in assoluto più apprezzati in Europa: riesce veramente a fornire un ottimo servizio ai trading senza chiedere commissioni! Puoi iscriverti gratis su Plus500 cliccando qui.

Plus500 prelievo: paga o no?

Per chi cerca le opinioni su Plus500, il prelievo è un aspetto molto importante. Effettivamente il momento del prelievo è il più critico per un broker: un broker serio paga velocemente e senza problemi, un broker truffa di solito non lo fa con infiniti pretesti.

Plus500 paga? Molti utenti ci hanno infatti contattato, chiedendoci se con Plus500 ci sono dei problemi per prelevare. Di solito con Plus500 non ci sono problemi: si ha la certezza che il pagamento è rapido, sicuro e senza inutile perdite di tempo.

Ovviamente Plus500 è un broker serio e regolamentato e deve quindi rispettare al 100% le svariate norme anti-riciclaggio, ormai obbligatorie per qualsiasi broker europeo.

In ogni caso, di solito il rispetto di queste normative non rallenta il pagamento. Inoltre, i trader dovrebbero essere rassicurati dal fatto che Plus500 applica le normative europee in modo così scrupoloso: queste normative hanno infatti l’obiettivo principale di proteggere il capitale del cliente.

Come Prelevare con Plus500

Per prelevare con il broker Plus500 è necessario inserire sulla piattaforma le foto dei documenti richiesti:

Foto carta identità

Prova della residenza: bolletta, estratto conto bancario o qualunque altro documento che riporti l’indirizzo del trader

Plus500 deve infatti verificare l’identità e l’indirizzo di residenza, e per questo vengono richiesti questi documenti. Quando si apre un conto con Plus500 si accetta di rispettare tutte le leggi e le regolamentazioni contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di terrorismo, compreso, ma non limitatamente alla richiesta di fornire una prova soddisfacente della propria identità, indirizzo di residenza, fonte dei fondi, ecc. Si tratta quindi di informazioni obbligatorie, che devono essere assolutamente fornite, e che comprovano la massima sicurezza di questo broker di trading online. Tutti i broker seri richiedono queste informazioni.

Una volta che è stato aperto il conto con Plus500, sarà necessario effettuare il primo versamento con una carta di credito, bonifico oppure con Paypal (i migliori metodi per depositare). Dopo aver fatto ciò, sarà necessario inviare i documenti richiesti a Plus500 (tramite il form automatico presente sul sito). Questo permetterà dunque di velocizzare il tutto una volta che si vorrà prelevare.

Effettivamente chi carica subito i documenti, al momento dell’iscrizione (pratica consigliata) non perde poi tempo quando richiede il prelievo.

Opinioni dubbie su Plus500: è vero che è un broker per professionisti?

Abbiamo già ricordato che le opinioni su Plus500 sono sempre molto positive. Ci sono però alcune opinioni che probabilmente non sono completamente vere e che, comunque, meritano di essere approfondite.

Molti trader (che non hanno mai utilizzato Plus500) pensano che Plus500 sia un broker adatto solo ai professionisti. Effettivamente Plus500 mette a disposizione una piattaforma che è veramente professionale. Pochi altri broker mettono a disposizione strumenti così raffinati per fare trading online.

Il fatto è che questa opinione è in parte sbagliata: la piattaforma di trading di Plus500 è semplice e intuitiva. I principianti possono sempre utilizzare la piattaforma demo illimitata e senza vincoli per migliorare e fare esperienza.

Opinioni conto demo Plus500

Di fatto molti principianti utilizzano l’eccellente demo gratuita di Plus500 per imparare il trading online. Quali sono i vantaggi del conto demo di Plus500?

Secondo le opinioni dei trader che hanno operato in demo con questo broker, la demo di Plus500 è apprezzata perché è completamente gratuita. Non ci sono obblighi o vincoli di nessun tipo: basta iscriversi (puoi iscriverti gratis cliccando qui) per poter cominciare a operare in modalità demo senza nessun tipo di restrizione.

La demo di Plus500 è simile in tutto e per tutto alla piattaforma di trading reale che è una piattaforma professionale. In pratica, i principianti che utilizzano la demo di questo broker hanno la possibilità di accumulare esperienza utilizzando un broker adatto ai migliori professionisti. Ovviamente chi opera in demo non corre nessun tipo di rischio, visto che utilizza denaro virtuale. Allo stesso tempo è opportuno ricordare che in demo non è possibile ottenere profitti.

Plus500 opinioni: conclusioni

In questo articolo abbiamo analizzato a fondo le opinioni dei trader che hanno utilizzato Plus500. Di solito viene apprezzata la possibilità di operare in modo serio e professionale, con strumenti di altissimo livello e senza dover pagare commissioni. Molti utenti hanno un’opinione positiva per la possibilità di utilizzare una piattaforma demo senza vincoli e senza limiti. La demo di Plus500 è utilissima per coloro che vogliono effettivamente migliorare come trader senza rischiare assolutamente nulla perché in demo si fa trading con denaro virtuale. Puoi iscriverti gratis su Plus500 cliccando qui.

Il nostro voto