Tony Robbins Italia [2019]: Chi è, Biografia, Patrimonio

Chi è Tony Robbins e perché secondo molti è considerato uno dei più grandi business guru al mondo? Come è possibile raggiungere l’indipendenza finanziaria? Funzionano i metodi rivoluzionari per investire quali il Social Trading? Scopriamo il mondo Tony Robbins e perché oltre ad essere stato il consulente personale di Bill Clinton e Michail Gorbačëv viene oggi seguito da milioni di persone.

Tony Robbins Chi è

Chi è Tony Robbins? Anthony Jai Robbins (nato Anthony J. Mahavoric il 29 Febbraio del 1960) è prima di tutto un life coach, autore, filantropo e imprenditore americano. Anthony Robbins è considerato un esperto mondiale dello sviluppo personale. Lui definisce sé stesso come un coach ed esperto di peak state.

Durante i suoi numerosi libri e seminari, gli argomenti trattati sono principalmente atti all’accrescimento economico: ovvero come raggiungere il successo nella propria vita, cercando di superare le paure, comunicazione persuasiva, miglioramento delle relazioni, libertà finanziaria e molto altro ancora.

Per raggiungere ciò, Robbins utilizza anche l’ipnosi e la programmazione neuro linguistica. Robbins è stato consulente di Clinton, Trump e Gorbačëv (giusto per citare alcuni nomi).

Tony Robbins Biografia

Robbins nasce a North Hollywood, in California. I suoi genitori divorziarono quando era molto piccolo, mentre la madre si sposò per ben due volte.

A 34 anni gli viene diagnosticato un tumore alla ghiandola pituitaria, che aumentò i suoi livelli di somatotropina con evidenti conseguenze abbastanza gravi ed evidenti, che portarono alla crescita della sua statura (2,01 metri), così come la dimensione dei piedi e delle mani.

Tony Robbins Patrimonio

Nel 2007 viene inserito dal Forbes nella lista delle “100 Celebrità” con guadagni pari a 30 milioni di dollari annuali. Il suo patrimonio stimato è attualmente di 500 milioni di dollari.

Robbins è tutt’oggi estremamente celebre in tutto il mondo per i suoi libri “Unlimited Power” e “Awaken the Giant Within”.

Tony Robbins Carriera Lavorativa

Tony Robbins ha iniziato la sua carriera promuovendo seminari per Jim Rohn (il suo mentore). Successivamente, Robbins inizia il suo lavoro come coach di self-help. Successivamente Robbins insegna programmazione neurolinguistica (NLP) che definisce “Neuro Associative Conditioning” (NAC).

Nel 1983, Robbins impara a camminare sul fuoco e ad inserire questa disciplina nei suoi seminari. L’uso da parte di Robbins della rottura di tavole (tecnica proveniente dalle Arti Marziali) e della pirobazia (camminata sui carboni ardenti) ha uno scopo ben preciso: aiutare i partecipanti ad imparare a superare le loro paure.

Le sue attività continuano ad andare a gonfie vele, riscuotendo un successo molto grande in tutta europa e ovviamente anche nel mondo. Dal 1992 al 1995 scrivendo tra libri: “Come aumentare il proprio stato mentale, fisico e finanziario”, “Passi da gigante” e “Appunti da un amico”.

Nei suoi seminari Robbins spiega come sia realmente possibile riuscire il proprio self-help nella vita, ottenendo numerosi successi.

Robbins è un grande sostenitore che, nella vita, sia necessario assolutamente mantenere il proprio stato fisico e mentale sempre in forma.

In quanto motivatore, Robbins afferma che è prima di tutto necessario portare lontani da sé i vari elementi negativi. Secondo Robbins è inoltre necessario che le persone durante la loro vita, facciano amicizia con altre persone in modo da poter far emergere i lati positiva del proprio carattere e della propria personalità.

Attualmente Tony Robbins è il proprietario di ben cinque società: Robbins Reaserch International, Anthony Robbins Foundation, Power Talk, Namale fiji e Personal Power: 30 day to success e continua tutt’oggi ad essere il consulente di personalità di spicco del mondo politico ed economico, viaggiando in tutto il mondo per tenere i suoi seminari.

Tony Robbins Libri

Tony Robbins è diventato estremamente popolare anche grazie ai suoi libri, che vengono tutt’oggi tradotti in molteplici lingue. Ad oggi, Robbins ha scritto cinque libri ufficiali, quattro dei quali diventati best-seller.

Tutti e cinque i libri di Tony Robbins sono disponibili in Italiano. Vediamoli brevemente uno per uno.

Come ottenere il meglio da sé e dagli altri (1986)

Come Migliorare Il Proprio Stato Mentale, Fisico, Finanziario. – Traduzione del celeberrimo AWAKEN THE GIANT WITHIN (risveglia il gigante che c’è in te) (1991)

Passi da Gigante (1994)

Soldi. Domina il Gioco (2014)

Incrollabile (2017)

Tony Robbins Libro – Come Ottenere il Meglio da sé e dagli altri (1986)

“Come Ottenere il Meglio da sé e dagli altri” è uno dei libri più famosi di Anthony Robbins, che consente di affrontare una serie di annosi problemi:

Vuoi eliminare le tue paure o fobie?

Vuoi smettere di fumare?

Vuoi far carriera?

Vuoi diventare un abile venditore?

Vuoi essere ascoltato e obbedito a casa, a scuola, in ufficio?

Vuoi instaurare un buon rapporto amoroso?

Vuoi ottenere il successo?

Vuoi essere felice?

Attraverso questa opera a dir poco monumentale, è possibile ottenere gratuitamente una serie di strumenti estremamente pratici e utili in modo da poter superare le proprie paure e fare tutto ciò che è necessario per avere successo. Si tratta di un libro che spiega come sia possibile liberare il proprio potere in maniera semplice e veloce. Sicuramente uno dei best seller in assoluto di Tony Robbins.

Con questo libro, Robbins riuscì a svelare a chiunque la profondità e l’estensione del proprio pensiero. Un libro eccellente per raggiungere il massimo delle proprie potenzialità umane.

Tony Robbins Libro – Come Migliorare Il Proprio Stato Mentale, Fisico, Finanziario (1991)

“Come Migliorare Il Proprio Stato Mentale, Fisico, Finanziario“ è forse l’opera magna di Robbins. È la traduzione in italiano di AWAKEN THE GIANT WITHIN, un colosso di oltre 500 pagine, che insegna al lettore a canalizzare le proprie energie per raggiungere i propri obiettivi evitando di cedere alla paura di sbagliare e alla vittimizzazione.

Uno dei libri migliori di Tony Robbins, da rileggere ogni volta che nella vita si presenta una nuova sfida, in modo da affrontarla con coraggio ed energia migliorando la qualità della propria vita.

Tony Robbins Libro – Passi da Gigante (1994)

“Passi da Gigante” è senza troppi mezzi termini uno dei libri più interessanti per iniziare con la lettura di Tony Robbins.

Il libro è composto da 365 lezioni giornaliere, per effettuare piccoli cambiamenti nella vita di tutti i giorni.

Questo libro si basa in parte sulle tecniche e strategie migliori che sono state offerte all’interno del libro Awaken the Giant Within (in Italiano: Come Migliorare Il Proprio Stato Mentale, Fisico, Finanziario).

Tony Robbins Libro – Soldi. Domina il Gioco (2014)

“Soldi. Domina il gioco“ è il libro in assoluto più corposo di Robbins: ben 640 pagine di consigli per raggiungere la libertà finanziaria. Il libro è strutturato per fornire “sette semplici passi per raggiungere la libertà finanziaria”.

Secondo Robbins, “raggiungere i propri sogni non è difficile. Ma per adesso solo e soltanto i veri professionisti sono riusciti nel loro intento grazie alle giuste informazioni e le corrette strategie.”

Dopo aver intervistato le cinquanta menti più incredibili della finanza mondiale, di miliardari partiti con nulla e vincitori di Premi Nobel, Tony Robbins svela pochi e semplici passi per tutte le persone che desiderano prendere il controllo del proprio futuro finanziario.

Tony Robbins Libro – Incrollabile (2017)

“Incrollabile“, uscito nel 2017, è l’ultimo libro di Robbins. La premessa è la seguente:

“Il tuo manuale per la libertà finanziaria – Crea una mente milionaria in un mondo di volatilità”.

Il libro affronta il percorso per raggiungere la pace interiore, l’indipendenza, la sicurezza e la libertà per diventare incrollabili. Essere incrollabili, secondo Robbins, non è una questione di soldi ma è bensì un fattore mentale.

Tony Robbins Italia Tony Robbins, sporadicamente viaggia in Italia per tenere i suoi corsi e workshop (che spesso vanno sold-out). Nel nostro paese viene non per niente considerato come il coach numero uno al mondo nella scienza del cambiamento. I prezzi dei suoi corsi, sono di migliaia di euro. Stiamo parlando di eventi che svelano le strategie usate dai più grandi personaggi dello Sport, Business, Politica tra cui: Hugh Jackman

Oprah Winfrey

Serena Williams

Bill Clinton

Anthony Hopkins

Micheal Jordan

Nelson Mandela

Billie Joe Armstrong

Leonardo di Caprio

E molti altri ancora Tony Robbins Italy – Hiperformance Tony Robbins per l’italia collabora con “Hiperformance”, una società esterna, che organizza i suoi corsi e crea workshop basati sui suoi insegnamenti. In questi corsi non sempre è presente Tony Robbins. Infatti è raro che tenga un corso in Italia. Solitamente, in Europa, Tony Robbins tiene corsi e workshop in grandi città come Londra. Navigando nel sito, abbiamo notato che Tony Robbins utilizza il sito internet anthonyrobbinsitaly(punto)com che reindirizza alla pagina hiperformance(punto)it. L’azienda è attiva dal 1996, ed organizza eventi (con traduzione in italiano) con le personalità più illustri della formazione mondiale. Oltre ad Anthony Robbins, sono presenti corsi e workshop con Deepak Chopra e Brian Tracy. Se desideri partecipare alle lezioni di Tony Robbins, Hiperformance è il luogo più affidabile dove è possibile acquistare i biglietti per i corsi o semplicemente fare qualche domanda agli organizzatori. Come abbiamo accennato, un corso con Tony Robbins in persona può arrivare a costare svariate migliaia di euro. Mentre invece un “Workshop Preview”, ovvero un corso di formazione SENZA Tony Robbins ha un prezzo molto più basso: qualche centinaio di euro.

Indipendenza Finanziaria: come raggiungerla?

Il lavoro di Tony Robbins come abbiamo visto, è quello di motivare le persone a raggiungere i propri sogni. Gran parte degli insegnamenti di Tony Robbins gravitano intorno all’accrescimento economico, concetti come: “indipendenza finanziaria”, “creare una mente milionaria” et cetera.

Come abbiamo visto in precedenza, nel suo ultimo libro “Incrollabile“, Tony Robbins ha intervistato le 50 menti più brillanti della finanza mondiale, creando un’opera divenuta bestseller in più paesi del mondo. In una recente intervista, Robbins afferma che, intervistando mostri sacri come Ray Dalio, Warren Buffett e Carl Icahn ha capito che tutte queste incredibili menti hanno alcune idee in comune. Ecco le principali:

Grande attenzione su come non perdere denaro;

Minimo rischio possibile, ma con il maggior rendimento possibile;

Diversificazione.

In effetti, per operare nel migliore dei modi è necessario investire con questi fondamenti. Tuttavia, iniziare ad operare con successo all’interno dei mercati finanziari, può necessitare di anni, se non di decenni di studio e fallimenti, prima di divenire (forse) veramente profittevoli e poterlo considerare un lavoro.

In pochi sono a conoscenza dell’esistenza delle piattaforme di Social Trading, che consentono agli investitori alle prime armi di iniziare ad investire ed ottenere un accrescimento economico in poco tempo. Come è possibile ciò? L’esponente più importante di questa categoria di piattaforme è eToro (clicca qua per visitare il sito ufficiale) che consente di copiare le mosse dei professionisti affermati e più profittevoli, per guadagnare in proporzione proprio quello che guadagnano loro.

Copiare consente di ridurre i rischi dovuti alla poca esperienza, guadagnando fin da subito e ottenendo quindi un accrescimento economico di tutto rispetto duraturo nel tempo. Con il Social Trading è possibile rispettare un’altra regola, seguita assiduamente migliori investitori intervistati da Robbins: la diversificazione del proprio investimento.

La piattaforma di trading eToro consente ciò, in quanto attraverso il sistema di Copy Trading sviluppato e brevettato da eToro, è possibile letteralmente “mettere in copia” automatica diversi professionisti che operano sulla piattaforma, copiando tutte le loro posizioni a mercato aperte e chiuse, in automatico. Puoi ottenere un conto demo gratuito su eToro cliccando qui.

Questo significa che se si ha in copia con il 20% del proprio capitale il Trader X che ha guadagnato il 20% in un mese, su quella porzione di investimento sarà possibile realizzare anche sul proprio conto un rendimento del 20% in automatico.

eToro è una società regolamentata CySEC in Europa e registrata CONSOB in Italia. La tecnologia di trading online “social trading / copy trading” è totalmente gratuita. È possibile incominciare con un conto di trading demo (senza obbligo di deposito) oppure con uno reale. L’unica cosa che devi fare è aprire un conto di trading online con eToro cliccando qua.

Tony Robbins Frasi

Concludiamo con le frasi motivazionali di Tony Robbins, che vengono cercate ogni giorno da migliaia di italiani. In effetti, anche solo una sua frase è in grado di rendere migliore all’istante qualsiasi persona.

Dopo aver parlato di eToro (clicca qui per la home page), che è lo strumento che più ci è servito per ottenere l’indipendenza finanziaria di cui Robbins parla da anni, diamo uno sguardo alle sue cinque frasi più significative. È stato molto difficile selezionarle, ma abbiamo comunque cercato di fare del nostro meglio:

“Il tuo passato non è uguale al tuo futuro.” – Tony Robbins “Ogni problema è un dono – senza problemi non possiamo crescere”. – Tony Robbins “Nella vita hai bisogno di ispirazione o disperazione.” – Tony Robbins “Se non puoi, devi. Se devi, puoi. “- Tony Robbins “Se non imposti uno standard di riferimento a ciò che accetti nella vita, scoprirai che è facile cadere nei comportamenti e negli atteggiamenti o in una qualità della vita che è molto al di sotto di ciò che meriti.” – Tony Robbins